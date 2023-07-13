Avrupa Uzay Ajansı, sıcaklık rekoru uyarısı yaptı ESA'nın verilerine göre, sıcaklığın 48 dereceleri görmesi bekleniyor. Sıcak hava dalgasına verilen isim de belli oldu.

AA

Yükselen sıcaklıklar, Avrupa'yı etkisi altına aldı.

Geçen yıl ortaya çıkan duruma benzer görüntülerin yaşanmaya başladığı kıta geneline ilişkin tahmin yapıldı.

Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) verileri, Avrupa'nın bu haftadan itibaren bunaltıcı sıcakların etkisine gireceğini söylüyor.

48 derece beklentisi

Sicilya ve Sardinya adalarında sıcaklığın 48 derecelere ulaşacağı tahmin ediliyor.

ESA'dan yapılan açıklamada; İtalya, İspanya, Fransa, Almanya ve Polonya'nın sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya olduğu belirtildi.

Cerberus adını verdiler

Açıklamada, sıcaklığın Akdeniz'deki Sicilya ve Sardinya adalarında 48 derecelere ulaşmasının beklendiği belirtildi.

Sıcaklık yüksek seyrediyor

İtalya'nın Roma, Napoli, Taranto ve Foggia gibi bölgelerinde sıcaklığın zaten yüksek seyrettiğini belirtilen açıklamada, İspanya'nın orta bölgelerinde gelecek hafta sıcaklığın 44 dereceyi geçeceği kaydedildi.

Tarihin en sıcak haziranı

Dünyada haziran ayı, 1976'da ölçülen değerlerin yaklaşık 1 derece üstüne çıkarak tarihin en sıcak haziranı olmuştu.

Avrupa'da ise 2022 yılı kış ayları tarihin en sıcak kışı olarak kayıtlara geçmişti.

60 bin ölüm yaşandı

Tıp alanında akademik çalışmaların yer aldığı Nature Medicine dergisi, Avrupa'da geçen yaz etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle çoğu İtalya, Yunanistan, İspanya ve Portekiz'de olmak üzere 60 bin kişinin öldüğüne işaret etmişti.

Bu durumu değerlendiren Kızılhaç, bu yazın daha sıcak olacağını göz önünde bulundurarak turistlere ve vatandaşlara dikkatli olma çağrısı yaptı.