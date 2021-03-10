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    Avrupa Uzay Ajansı ve NASA, Etna Yanardağı patlamasını uzaydan görüntüledi

    NASA ve Avrupa Uzay Ajansı uyduları, şubat ayında yeniden faaliyete geçen Etna Yanardağı'nı uzaydan fotoğrafladı.
    • Haber Merkezi
    • 10.03.2021 - 10:43
    • Güncelleme : 10.03.2021 - 11:15
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    Avrupa Uzay Ajansı ve NASA, Etna Yanardağı patlamasını uzaydan görüntüledi

    İtalya'daki ünlü Etna Yanardağı, geçtiğimiz ay yeniden faaliyete geçmiş ve şiddetli patlamalar yaşanmıştı.

    Tarih boyunca birçok patlamaya sahne olan yanardağdaki son hareketlilik, 16 ve 23 Şubat tarihleri arasında en üst seviyeye çıktı.

    Avrupa Uzay Ajansı'na göre, 16 Şubat'ta yaşanan patlama oldukça güçlüydü ve fışkıran lavlar 700 metreye kadar yükseldi.

    UZAYDAN GÖRÜNTÜLENDİ

    NASA ve ABD Jeolojik Araştırması'nın Landsat 8 uydusu, lavların yüzeye çıktığı noktaları göstermek için kızılötesi verilerin kullanıldığı, doğal renkli bir görüntü çekti.

    Aynı tarihte, Avrupa Uzay Ajansı'nın iki uydusundan oluşan Copernicus Sentinel-2 görevi de patlamayı gözlemledi.

    Avrupa Uzay Ajansı ve NASA, Etna Yanardağı patlamasını uzaydan görüntüledi #1

    ÇEVREYE ZARAR VERMEDİ

    NASA'nın açıklamasına göre, bu son patlamalar uzaydan oldukça korkunç görünse de çevreye büyük bir zarar vermedi. Ancak patlamalar sonucunda insan faaliyetleri az da olsa aksadı.

    Örneğin Etna'dan gelen kül, Catania Havaalanı'nın bir süreliğine kapanmasına yol açtı. Sicilya sakinleri de gökten düşen kül ve kayaları temizlemek zorunda kaldı.

    etna

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