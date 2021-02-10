Avrupa Uzay Ajansı yeni astronotlarını arıyor

Avrupa Uzay Ajansı, astronot arama sürecini 11 yıllık aranın ardından yeniden başlattığını duyurdu.

İlk olarak 1975 yılında kurulan ve merkezi Paris'te olan Avrupa Uzay Ajansı, son yıllarda gerçekleştirdiği başarılı uzay çalışmalarıyla biliniyor. Avrupa Uzay Ajansı, uzay görevlerinde uçacak yeni insanlar bulma sürecini 11 yıllık aranın ardından yeniden başlattığını açıkladı.

Gelecekteki görevler için daha fazla astronota ihtiyaç duyulduğunu belirten ajans, yeni astronot başvurularını mart ayının sonlarına doğru açacak.

KADINLAR TEŞVİK EDİLİYOR

Uzay ajansı, daha yüksek temsiliyete sahip bir astronot ekibi kurabilmek için, kadınları başvurmaya güçlü bir şekilde teşvik ettiğini söyledi.

KAMPANYALAR BAŞLADI

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), yapılacak başvuruların olabildiğince çeşitli olmasını sağlamak için çeşitli kampanyalar hayata geçiriyor.

ESA İnsanlı ve Robotik Keşif Direktörü David Parker, "Toplumumuzun tüm kesimlerini temsil etmek çok ciddiye aldığımız bir konu. ESA'da çeşitlilik yalnızca astronotlarımızın kökenine, yaşına, geçmişine veya cinsiyetine değil, aynı zamanda belki de fiziksel engellerine de hitap etmeli." dedi.

31 Mart'ta başlayacak başvurular, 8 hafta boyunca kabul edilecek ve ajansın internet sitesindeki kariyer sayfasından yapılabilecek.

Ardından, Ekim 2022'de yeni bir astronot ekibiyle tamamlanması hedeflenen 6 aşamalı seçim süreci başlayacak.