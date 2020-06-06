Avrupa Uzay Ajansı, yeniden kullanılabilir roket üretecek

Avrupa Uzay Ajansı, kendi yeniden kullanılabilir roketini üretmek için çalışmalara başladı. İlk olarak roketin motoru üretim aşamasından çıktı.

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX uzay şirketi tarafından geliştirilen Falcon 9 roketi, fırlatıldıktan sonra Dünya'ya geri inebiliyor. Bu sayede roket, farklı görevler için yeniden kullanılabiliyor.

Örneğin geçtiğimiz günlerde Crew Dragon kapsülündeki NASA astronotlarını uzaya fırlatan Falcon 9, daha sonra okyanustaki platforma inmişti. Birkaç gün sonra ise Starlink uydularını uzaya gönderen roket, yine aynı şekilde okyanusa inmeyi başarmıştı.

AVRUPA, KENDİ FALCON 9 ROKETİNİ ÜRETECEK

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tıpkı Falcon 9 gibi yeniden kullanılabilir roket geliştirmek için çalışmalara hız kazandırdı.

Fransız uzay ajansı CNES, havacılık şirketi Ariane Group ile birlikte geçen yıl yeniden kullanılabilir bir roket planlarını açıklamıştı. Avrupa Uzay Ajansı'nın finanse ettiği yeni projede ilk roket motoru üretildi.

Avrupa Uzay Ajansı, çok yakında geliştirilen yeni motorun bileşenlerini Almanya'nın Lampoldshausen böglesinde yer alan Alman Uzay Ajansı tesislerinde test etmeye başlayacak

Çeşitli testlerin tamamlanmasının ardından motor, gelecek yıl yeniden kullanılabilir bir rokete entegre edilecek.