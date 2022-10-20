Avrupa'da enerji krizi: İngiltere'deki veri merkezleri tehlikede

İngiltere, bu kış olası elektrik kesintileri durumunda veri merkezlerini çalışır halde tutmak için görüşmeler yapıyor.

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş nedeniyle birçok Avrupa ülkesi, Rusya’ya karşı yaptırım kararı aldı.

Bunun üzerine Rusya da kendisine yaptırım uygulayan Avrupa ülkelerine olan doğalgaz akışını kıstı.

Avrupa kıtasında kış mevsimine yönelik endişeler artarken, İngiltere veri merkezlerini kurtarma planları yapıyor.

Veri merkezleri tehlikede

İngiltere, elektriğin büyük bir kısmını gazdan üretiyor. Ancak Rusya'nın Ukrayna işgali sonrası gaz tedarikinde yaşanan sorunlar, veri merkezlerini tehlikeye atıyor.

İngiltere'nin elektriğinden sorumlu Elektrik Sistemi Operatörü (ESO) kurumu, bu ayın başlarında potansiyel senaryoları özetleyen bir rapor yayınladı. Bu senaryolar arasında günde ortalama 3 saati bulan elektrik kesintileri de var.

Veri merkezi operatörlerinin bu gibi durumlarda yedek jeneratörleri bulunuyor, ancak elektrik kesintilerinin öngörülen süreleri aşması durumunda veri merkezlerinin yakıt tedarikinde sorun yaşayabilir.