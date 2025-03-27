Avrupa'daki iPhone kullanıcıları bu önemli özelliği kullanamıyor

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Apple, iOS 18'in ilk duyurusunda, düzenleyici endişeler nedeniyle Apple Intelligence'ın AB'de kullanılamayacağını belirtmişti.

Şimdi ise iOS 18.4 yayınlanmaya hazır hale gelmişken ve Apple Intelligence AB kullanıcılarına sunulmuşken, iPhone Yansıtma özelliği hala kullanılamıyor.

iPhone Yansıtma, iPhone'unuzu doğrudan Mac'inizden görüntüleme ve kontrol etme olanağı sunan kullanışlı bir özellik.

Bu özellik; bildirimleri yönetmenize, mesajlara yanıt vermenize ve hatta uygulamaları çalıştırmanıza olanak tanıyor.

DÜZENLEYİCİ BELİRSİZLİKLER

Apple, bu durumun nedenini Dijital Piyasalar Yasası (DMA)'ndan kaynaklanan "düzenleyici belirsizliklere" bağlıyor.

Şirket, DMA'nın "birlikte çalışabilirlik gereksinimlerinin", kullanıcıların risk altına girmesine yol açacak şekilde ürünlerinin güvenliğini ve bütünlüğünü tehlikeye atabileceğini savunuyor.

Ancak şirket, Apple Intelligence'ın AB'de piyasaya sürülebilmesine rağmen iPhone Yansıtma'nın kullanılamamasının nedenini tam olarak açıklamıyor.

KULLANICILAR İÇİN HAYAL KIRIKLIĞI

Bu durum, AB'deki iPhone kullanıcıları için hayal kırıklığı yaratıyor. Kullanıcılar, yeni yapay zeka özelliklerine kavuşsalar da birçok kullanıcının işine yarayacak bir özellikten mahrum kalıyorlar.

Gelecekteki güncellemelerin AB'de iPhone Yansıtma sorununa bir çözüm getirip getirmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.