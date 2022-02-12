Avrupalı yayıncılar, Google'dan rahatsız

Avrupa’nın en büyük yayıncı kuruluşları, Google’ın düzenlemeler yapmasını talep ediyor.

Avrupalı yayıncılık devi Axel Springer ve Rupert Murdoch gibi üyelerin bulunduğu Avrupa Yayıncılar Kurulu (EBU), Google’a kendi reklam teknolojisini öne çıkararak bu alandaki haksız hakimiyetine yönelik şikayette bulundu.

Avrupa Komisyonu, Google’ın AB’nin rekabet kurallarını ihlal edip etmediğini değerlendirecek. Yayıncılar Kurulu Başkanı Christian Van Thillo, Komisyon’a gerekli adımları atma çağrısında bulundu.

GOOGLE: GELİRDEN PAY VERİYORUZ

Google da yayıncı kuruluşların dijital reklamcılık gelirlerinden payını aldığını belirterek, “Her sene yayıncı ortaklarımıza milyarlarda dolar ödüyoruz.” dedi.

Google on yıldan uzun süredir online reklam pazarında lider konumda bulunuyor. Avrupa Komisyonu’na göre, AB’de dijital reklam harcamaları 2019’da 20 milyar euroya (24 milyar dolar) ulaştı.

Google, reklam hizmetlerinde piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle AB tarafından daha önce 9 milyar dolardan fazla para cezası almıştı.

Öte yandan, Google ile AB arasındaki gerilim devam ederse, ABD'li şirket gelecekte de rekor cezalarla karşı karşıya kalabilir.