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    Avrupa'nın en büyük yüzen güneş enerjisi çiftliği açılıyor

    Avrupa'nın en büyük yüzen güneş enerjisi çiftliği açılıyor

    Avrupa'nın en büyük yüzen güneş enerjisi çiftliği, temmuz ayından itibaren yıllık 7,5 gigawatt-saat üretmeye hazır hale gelecek.
    • 11.05.2022 - 15:58
    • Güncelleme : 11.05.2022 - 17:26
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    İklim değişikliği ve küresel ısınma, temiz enerjiye olan ihtiyacı daha da artırdı. Dünyanın birçok farklı bölgesinde, güneş panelleri sayesinde temiz enerji elde edilebiliyor.

    Ancak bu sistemin çok fazla alana ihtiyaç duyması nedeniyle, artık yüzen güneş panelleri daha popüler hale geldi.

    Avrupa'nın en büyüğü Portekiz'de açılıyor

    Reuters'ta yer alan habere göre, Avrupa'nın en büyük yüzer güneş parkı, dört futbol sahası büyüklüğündeki 12 bin güneş paneliyle Portekiz'de hizmete açılacak.

    Ülkenin ana kuruluşu EDP tarafından Batı Avrupa'nın en büyük yapay gölü üzerine inşa edilen yüzen ada; Portekiz'in, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından bu yana fiyatları yükselen ithal fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltma planının bir parçası.

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    Hidroelektrik üretmek için kullanılan Alqueva rezervuarındaki paneller, yılda 7.5 gigawatt/saat (GWh) elektrik üretecek ve 2 GWh elektriği depolamak için lityum bataryalarla donatılacak.

    Güneş panelleri, 1.500 ailenin veya yakınlardaki Moura ve Portel kasabalarının elektrik ihtiyaçlarının üçte birini karşılayacak.

    Göllerde veya denizde dubalara monte edilen güneş panelleri, CO2 emisyonlarını azaltmak için Kaliforniya'dan Çin'deki kirli endüstriyel havuzlara kadar çeşitli yerlere daha önce de kurulmuştu.

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