Avrupa'nın Güneş'e gönderdiği araç ilk yakın geçişi yaptı

Avrupa Uzay Ajansı'nın geliştirdiği Solar Orbiter isimli araç, Güneş'e ilk yakın geçişini tamamladı.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından geliştirilen ve 10 Şubat 2020 tarihinde Güneş'e olan yolculuğuna başlayan Solar Orbiter (SolO), Merkür ve Venüs'ün yörüngeleri arasına yerleşerek Güneş'e en yakın konumuna geldi.

Güneş'in yaklaşık 77 milyon kilometre yakınına giden Solar Orbiter, önümüzdeki yıllarda bu mesafeyi 43 milyon kilometreye kadar düşürecek.

Üzerinde birçok bilimsel araç barındıran uzaya aracı, bu araçları kullanıp veri toplayabilmesi için Güneş'e daha fazla yaklaşması gerekiyor.





NASA'NIN ARACI GÜNEŞ'E DAHA YAKIN

NASA’nın Parker Güneş Keşif Uydusu veya diğer adıyla Parker Solar Probe, geçtiğimiz günlerde Güneş'e en yakın geçisişi yapmıştı.

1371 derecelik sıcaklığa dayanabilecek malzemelerle tasarlanan uzay aracı, Güneş'e 18.7 milyon kilometre yaklaşmayı başarmıştı.

Bugüne dek Güneş'e en fazla yaklaşan insan yapımı nesne olan Paker Uydusu, 7 yıllık keşif yolculuğunda Güneş yörüngesinde 24 tur atacak.

Her turda Güneş'e daha yakın bir yörünge güzergahı izleyen uydu, 2025'teki tamamlayacağı son turunda Güneş'e 6 milyon kilometre yaklaşacak.