Avrupa'nın otomobil üreticileri batarya hücresi kriziyle karşı karşıya

Volkswagen, Stellantis ve Daimler gibi otomobil üreticileri, Avrupa'da pil hücresi tedarikini güvence altına almak için birbirleriyle yarışıyor.

Son zamanlarda ise çip krizi nedeniyle otomotiv sektörü zor günler yaşıyor. Ayrıca elektrikli otomobil batarya hücrelerinde kullanılan lityum gibi bazı madenlerde tedarik sorunları mevcut.

Yeterli lityum, nikel, manganez veya kobalt tedarikinin sağlanamaması, elektrikli araçlara (EV'ler) geçişi yavaşlatabilir, bu araçları daha pahalı hale getirebilir ve otomobil üreticilerinin kar marjlarını düşürebilir.



Volkswagen, Stellantis ve Daimler gibi Avrupa'nın dev otomobil üreticileri, bu sorunlardan etkilenmemek ve batarya hücrelerinde kriz yaşamamak için çözüm yolları arıyor.

"CİDDİ SORU İŞARETLERİ VAR"

Ultima Media otomobil analisti Daniel Harrison, "Arzın pil tedarik zincirindeki talebi karşılayıp karşılayamayacağı konusunda ciddi soru işaretleri var." diyor.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen bir şirket ağı kuran EIT InnoEnergy'den Ilka von Dalwigk ise, yakın zamanda Avrupa'daki pil yarışında Çinli CATL, Güney Koreli LG ve Japon Panasonic firmalarının baskın olduğunu dile getirdi.

Von Dalwigk, "Kimse bunu bir sorun olarak görmedi. Düşüncemiz, pil hücrelerini ithal edebileceğimizdi. Ancak görünüşe göre böyle olmayacak." dedi.



Her ne kadar Avrupa'da batarya hücresi üretmek için dev firmalar olsa da gelecekte darboğaz sorunları baş gösterebilir.

Sektörün önde gelen firmalarının, önümüzdeki on yılda elektrikli araç satışlarının artacağına dair tahminleri, otomobil üreticilerini sarstı ve pil üretimini artırmaya zorladı.

MARKALAR, BATARYALAR İÇİN YARIŞIYOR

Batarya sorununu ortadan kaldırmak için, milyarlarca dolarlık AB finansman programları ve otomobil üreticileri ve tedarikçileri tarafından yapılan büyük akü tesisi duyuruları yapıldı.

Örneğin Volkswagen, tek başına Avrupa'da altı akü tesisi planlarken, Daimler ortaklarıyla dört tane inşa edecek.

Son zamanlarda, pil hücresi fabrikası duyuruları yoğun ve hızlı bir şekilde geldi ve EIT InnoEnergy, şu anda AB'de yaklaşık 50 projeyi hayata geçirmeyi planlıyor.

Tüm bu planlar gerçeğe dönüşürse, yerel üretim 2030 civarında talebi karşılayabilecek ve yaklaşık 640 gigawatt saat (GWh) kapasite olacak. Bu rakam, yıllık ortalama 13 milyon otomobil üretimi için yeterli.

Ultima Media'dan Harrison, Volkswagen'in planlanan altı fabrikasının, Wolfsburg merkezli şirketin kendi pil ihtiyaçlarının yaklaşık üçte ikisini karşılayacağını söylüyor.

Sonuç olarak üreticiler, 2030 yılında batarya hammadde krizini çözüme kavuşturmak için çalışıyor. Ancak yine de markaları, önümüzdeki 8 yıl boyunca zor günler bekleyecek.

TEDARİK ZİNCİRİ VE HAMMADDE İHTİYACI

Batarya hücre üretimindeki bu sorun; lityum, nikel, manganez ve kobalt gibi hammaddelerde yatıyor.

Benchmark Mineral Intelligence'dan (BMI) piyasa uzmanları, "büyük hammadde bağlantısının kesilmesinden" söz ediyor. Uzmanlara göre, her ne kadar fabrikalara yüksek yatırımlar yapılsa da hammadde çıkarma konusunda markalar oldukça geride.

FİYATLAR YÜKSELİYOR

BMI fiyat ve veri analizi başkanı Caspar Rawles, bir yıl içinde lityum karbonat fiyatının iki katından fazla arttığını hatırlattı..

En büyük yatakların Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde bulunduğu ve bazen zorlu çalışma koşullarında çıkarıldığı kobalt madeninde de gelecekte fiyat artışları bekleniyor.

KÜRESEL YARIŞ SÜRÜYOR

Otomotiv endüstrisi, şu anda yarı iletken kıtlığı nedeniyle acı verici üretim kesintileri yaşıyor.

Volkswagen de dahil olmak üzere bazı otomobil üreticileri, özel tedarik sözleşmeleri ile hammadde tedarikini güvence altına almaya çalışıyor.

Şimdiye kadar Avrupalı markalar, lityumu esas olarak Avustralya ve Şili'den, kobaltı Kongo'dan ve grafiti Çin'den tedarik etti.

Katot ve anot malzemesinin en büyük işlemcileri de Çin'de ve Japonya'da bulunuyor.

Ancak geçtiğimiz aylarda Süveyş Kanalı'nı tıkayan bir tanker kazasının da gösterdiği gibi, ticaret anlaşmazlıklarındaki tarife değişiklikleri ve lojistik sorunlar nedeniyle gelecekte bu madenlerin ithalatı daha pahalı hale gelebilir.

TOGG, HAM MADDE KRİZİNDEN ETKİLENMEYECEK

Geçtiğimiz haftalarda TEKNOFEST'te yer alan TOGG standında açıklamalarda bulunan TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, yerli otomobilin batarya hücrelerinin krizden etkilenmeyeceğini söyledmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Dünyadaki hücre üreticilerinin kapasiteleri 2030 ve sonralarına kadar rezerve edilmiş vaziyette. Dolayısıyla batarya hücre teknolojisine sahip olmayan şirketler var. Biz başından itibaren bu işi planlayarak çözeceğimiz için batarya hücre krizine takılmayacağız."

TOGG'UN LİTYUM İHTİYACI ESKİŞEHİR'DEN KARŞILANACAK

Geçtiğimiz yılın sonunda Eskişehir’deki Eti Maden Lityum Karbonat Üretim Tesisleri faaliyete geçmişti. İlk etapta yıllık 10 ton lityum üretilecek tesiste, daha sonra kapasite 600 tona kadar çıkacak.

Söz konusu tesis, üretim aşamasındaki yerli elektrikli otomobil TOGG'un bataryaları için lityum ihtiyacını karşılayacak.

Ayrıca akıllı telefonlar, tabletler ve tüm elektronik aletlerin bataryalarında bu tesisten çıkarılacak lityum kullanılacak.

Erdoğan: TOGG'un pil ihtiyacını ETİ Maden Lityum Üretim Tesisi karşılayacak