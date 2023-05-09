Avrupa'nın yeni hava durumu uydusu, Dünya'yı fotoğrafladı Avrupa'nın en yeni hava durumu uydusu, gezegenimizin yüksek detaylı bir görüntüsünü çekmeyi başardı.

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Avrupa'nın en yeni hava durumu uydusu, toplanan bulutlara rağmen gezegenimizin inanılmaz güzelliğini ortaya çıkaran bir görüntü yakaladı.

Meteosat Third Generation — Imager 1 (MTG-I1) tarafından çekilen görüntü; Avrupa, Afrika ve Atlantik üzerindeki koşulları inanılmaz bir ayrıntı düzeyine kadar gösteriyor ve uydunun, hava tahmini yapmaya hazır olduğunu gösteriyor.

Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) Dünya Gözlem Programları Direktörü Simonetta Cheli yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

Bu görüntü, uzayda Avrupa iş birliğinin neler başarabileceğinin harika bir örneğidir. MTG-I1'in ayrıntı düzeyi, gezegenimizi ve onu şekillendiren hava sistemlerini daha iyi anlamamızı sağlayacak.

Geçtiğimiz yıl fırlatılmıştı

12 Aralık 2022'de bir Ariane 5 roketiyle fırlatılan MTG-I1, Avrupa'nın meteorolojik uydu ajansı EUMETSAT ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından işletilecek.

EUMETSAT ve ESA tarafından bu hafta yayınlanan yeni resim, uydunun Esnek Kombine Görüntüleyicisi tarafından 18 Mart 2023'te çekildi.

Görüntüde ayrıca Kanarya Adaları üzerinde dönen bulut girdapları, Alpleri kaplayan kar ve hatta İtalya kıyılarında su birikintileri görülüyor.

MTG-I1, 2023'ün sonuna kadar Avrupa'daki ve dünyanın geri kalanındaki meteorolojik servislere veri sağlamayacak.

Önümüzdeki 12 ay boyunca, operatörler uydunun Esnek Birleşik Görüntüleyici ve Yıldırım Görüntüleyici cihazlarını çalıştıracak ve topladığı verileri kalibre edecek.