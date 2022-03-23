Avustralya, Çin'e ve Rusya'ya karşı uzay komutanlığı kurdu

Avustralya Savunma Bakanı Peter Dutton, Çin ve Rusya'nın Dünya dışından gelecek askeri emellerine karşı koymak için Uzay Komutanlığı kurduklarını duyurdu.

Avustralya Savunma Bakanı Peter Dutton, Çin ve Rusya'nın Dünya dışından gelecek askeri emellerine karşı koymak için Uzay Komutanlığı kurduklarını açıkladı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda konuşma yapan Dutton, yeni kurulan Uzay Komutanlığı'nın başlangıçta mütevazı olacağını söyledi.

Uzayın çatışmalar için yeni bir alan haline gelmemesi gerektiğini belirten Dutton, Avustralya'nın "güvenli, istikrarlı ve korunaklı bir uzay alanı" için müttefiklerle çalışacağını vurguladı.

AVUSTRALYA'DAN RUSYA VE ÇİN ÖNLEMİ

Avustralya Uzay Komutanlığı görevine atanan Hava Mareşali Catherine Roberts, Rusya ve Çin’in uyduları yok etme kapasitesine ulaştığı bir alanda Avustralya'nın geri kalmasının kendisini korkuttuğunu söyledi.

Avustralya savunmasının düşman uydularını ortadan kaldırabilmesi gerektiğini dile getiren Roberts, "Çin ve Rusya'nın kamuya açık alanda oldukça iyi belgelenmiş faaliyetleri beni korkutuyor. Şu anda bu tehditlere karşı yetenek eksikliğimizin endişe verici olduğunu düşünüyorum ancak büyük bir müttefikim (ABD) var." ifadelerini kullandı.

Merkezi başkent Canberra’da olan Avustralya Uzay Komutanlığı'nda 100’den fazla personelin görev yapacağı bildirildi.