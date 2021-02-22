Avustralya, Facebook'a reklam vermeyi durdurdu

Avustralya, ülkedeki kullanıcıların haber paylaşımlarını engellediği gerekçesiyle Facebook'taki reklam kampanyalarını durdurma kararı aldı.

Son zamanlarda Facebook ile Avustralya hükümeti arasındaki haber krizi tırmanmaya devam ediyor.

Avustralya, Nisan 2020'de teknoloji devlerinin kullandığı içerikler için haber kaynaklarına ödeme yapması amacıyla düzenlemeye gidileceğini duyurmuştu.

Facebook ise, 17 Şubat'ta teknoloji devlerinin Avustralya medya şirketlerinin ürettiği haberler için ödeme yapmasını zorunlu kılan yasa tasarısı nedeniyle, Avustralyalıların platformdaki haber paylaşımını engellemişti.

AVUSTRALYA'DAN KARŞI HAMLE GELDİ

Avustralya, ülkedeki kullanıcıların haber paylaşımlarını engellediği için sosyal paylaşım platformu Facebook'taki reklam kampanyalarını durdurdu.

Açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Greg Hunt, bakanlığın Facebook'a reklam vermeyeceğini söyledi.

Maliye Bakanı Simon Birmingham ise, tüm kamu kurumlarının reklamları durdurmasını beklediklerini vurguladı.



Avustralya hükümetinin, mevcut mali bütçede dijital reklamcılığa yaklaşık 42 milyon dolar ayırdığı ve bunun yaklaşık dörtte birinin de Facebook'ta kullanıldığı belirtiliyor.