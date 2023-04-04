Avustralya, hükümete ait cihazlarda TikTok'u yasakladı

Son zamanlarda gizlilik sorunlarıyla gündeme gelen Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok, bazı ülkeler tarafından devlet cihazlarında yasaklanmaya başladı.
Özellikle gençler arasında son dönemde çok yaygın olan TikTok'un, verileri Çin hükümetiyle paylaştığı söyleniyor.
Avrupa Komisyonu'nun ardından Yeni Zelanda ve Danimarka gibi ülkeler, uygulamayı devlete ait cihazlardan yasaklamıştı.
Avustralya da yasakladı
Avustralya, güvenlik endişeleri nedeniyle federal hükümete ait cihazlarda, Çinli sosyal medya platformu TikTok uygulamasının kullanılmasına yasak getirdi.
Karar, "Beş Göz" üyeleri ABD, Kanada, İngiltere ve Yeni Zelanda'nın da yasaklar konusunda benzer adımlar atması ardından geldi.
İlk olarak 1946'da ABD ile İngiltere arasında imzalanan; Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın katılımıyla genişletilen ve UKUSA şeklinde bilinen "elektronik istihbarat" ittifakı, Beş Göz (Five Eyes) olarak adlandırılıyor.
Avrupa Komisyonu'nun getirdiği yasağın ardından, birçok ülke de yasak uygulamaya başladı. İşte şu ana kadar TikTok'a yasak getiren ülkeler:
Tayvan
ABD
Kanada
Letonya
Danimarka
Belçika
İngiltere
İskoçya
Yeni Zelanda
Hollanda
Avustralya
Endişeler yüzünden son olarak BBC, çalışanlarından uygulamayı telefonlarından kaldırmalarını istemişti.