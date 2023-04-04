Avustralya, hükümete ait cihazlarda TikTok'u yasakladı Avustralya, güvenlik endişeleri nedeniyle federal hükümete ait cihazlarda, Çinli sosyal medya platformu TikTok uygulamasının kullanılmasına yasak getirdi.

AA & Ensonhaber

Son zamanlarda gizlilik sorunlarıyla gündeme gelen Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok, bazı ülkeler tarafından devlet cihazlarında yasaklanmaya başladı.

Özellikle gençler arasında son dönemde çok yaygın olan TikTok'un, verileri Çin hükümetiyle paylaştığı söyleniyor.

Avrupa Komisyonu'nun ardından Yeni Zelanda ve Danimarka gibi ülkeler, uygulamayı devlete ait cihazlardan yasaklamıştı.

Avustralya da yasakladı

Avustralya, güvenlik endişeleri nedeniyle federal hükümete ait cihazlarda, Çinli sosyal medya platformu TikTok uygulamasının kullanılmasına yasak getirdi.

Karar, ​​​​​​​"Beş Göz" üyeleri ABD, Kanada, İngiltere ve Yeni Zelanda'nın da yasaklar konusunda benzer adımlar atması ardından geldi.

İlk olarak 1946'da ABD ile İngiltere arasında imzalanan; Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın katılımıyla genişletilen ve UKUSA şeklinde bilinen "elektronik istihbarat" ittifakı, Beş Göz (Five Eyes) olarak adlandırılıyor.

Avrupa Komisyonu'nun getirdiği yasağın ardından, birçok ülke de yasak uygulamaya başladı. İşte şu ana kadar TikTok'a yasak getiren ülkeler:

Tayvan

ABD

Kanada

Letonya

Danimarka

Belçika

İngiltere

İskoçya

Yeni Zelanda

Hollanda

Avustralya

Endişeler yüzünden son olarak BBC, çalışanlarından uygulamayı telefonlarından kaldırmalarını istemişti.