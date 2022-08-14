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    Avustralya, kullanıcıları yanılttığı için Google'a 43 milyon dolar ceza kesti

    Avustralya mahkemesi, kullanıcıları yanılttığı için Google'ı 43 milyon dolar ödemeye mahkum etti.
    • Haber Merkezi
    • 14.08.2022 - 09:06
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    Avustralya, kullanıcıları yanılttığı için Google'a 43 milyon dolar ceza kesti

    Avustralya'nın rekabet gözlemcisi cuma günü yaptığı açıklamada, kişisel konum verilerinin toplanması konusunda yanıltıcı bilgi için, Google'a ülkenin Federal Mahkemesi tarafından 42,7 milyar dolar ceza kesildiğini açıkladı.

    Mahkeme, Google'ın Ocak 2017 ile Aralık 2018 arasında Android mobil cihazları aracılığıyla toplanan kişisel konum verileri hakkında bazı müşterileri yanılttığını tespit etti.

    Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu, Google'ın kullanıcıları android telefonlarındaki "konum geçmişi" ayarının, konum verilerinin toplanmasının tek yolu olduğuna inandırdığını söylüyor.

    Avustralya'daki 1,3 milyon Google hesabı kullanıcısının etkilenmiş olabileceğini tahmin eden komisyon, Ekim 2019'da şirkete ve yerel birimine dava açmıştı.

    Google'dan açıklama

    Google, sorunu çözdüğünü ve konum bilgilerinin yönetimini ve anlaşılmasını kolaylaştırdığını açıkladı.

    google


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