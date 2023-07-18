Avustralya şaşkın! Uzay roketi parçası sahile vurdu Avustralyalı yetkililer, ülkenin batısındaki sahilde tespit edilen cismin uzay roketi parçası olabileceğini söylüyor.

AA & Ensonhaber

Batı Avustralya eyaletinde bulunan Green Head kasabası yakınlarındaki sahilde tespit edilen tanımlanamayan cisim hakkında, Avustralya Uzay Ajansı'ndan bir açıklama geldi.

Ajans, sahile vuran metal cismin ne olduğunu belirlemek için diğer uzay ajanslarıyla birlikte çalıştıklarını duyurdu.

Roket parçası olabilir

Avrupa Uzay Ajansı mühendisi Andrea Boyd, Hint Okyanusu'ndan karaya vuran cismin, uydu fırlatmak için kullanılan Hint roket modelinin bir parçası olduğuna neredeyse emin olduklarını açıkladı.

Cismin uydu fırlatma görevi sırasında roketten düşen bir parça olduğuna inandıklarını dile getiren Boyd, Birleşmiş Milletler Uzay İşleri Ofisi'nin ilgili anlaşmasına işaret ederek nesneyi uzaya fırlatan ülkenin imhasından sorumlu olacağını belirtti.

Ne olmuştu

Avustralya'nın Perth kentinin 250 kilometre kuzeyindeki Green Head yakınlarındaki Jurien Koyu'na, 17 Temmuz'da tanımlanamayan bir cisim vurmuştu.

İtfaiye ve Acil Servisi Kimya Merkezi'nin yaptığı analizin ardından cismin zararsız olduğu açıklanmıştı.

Polis, cisim üzerindeki çalışmaların devam ettiğini belirterek, halkı bölgeden uzak durmaya çağırmıştı.