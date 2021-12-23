Avustralya, zararlı balıklara karşı robot balıkları kullanıyor

Avustralya, İtalya ve Amerika Birleşik Devletleri’nden bilim insanlarının çalışmasıyla üretilen robot balıklar, Avustralya sularındaki istilacı balıkları korkutup kaçırabiliyor.

Avustralya, İtalya ve ABD'den bilim insanlarının ürettiği robot balıklar, Avustralya sularındaki istilacı balıkları korkutup iyi türlerin korunmasını sağlıyor.

Batı Avustralya (UWA) Üniversitesi, İtalya’nın Padova Üniversitesi ve ABD’nin New York Üniversitesi'nden araştırmacıların yaptığı robotik balıkların, sudaki biyolojik çeşitliliği koruyarak istilacı balıkların çoğalmalarını önlediği belirtiliyor.

BALIKLARI KORKUTUYOR

UWA'nın resmi sayfasından yapılan açıklamaya göre, robot balıkların suda biraz bile görünmesi, diğer balık türlerinin çoğalmalarını tehlikeye atan sivrisinek balıklarının üzerindeki korku ve stresi artırıyor.

Sulara salınan robotların yarattığı korku ve stresin etkisiyle davranışları ve fizyolojisi değişen sivrisinek balıklarının saldırganlıklarının yanı sıra; doğurganlığı azalıyor.

Bu sayede sivrisinek balıklarının etkisinden kurtarılan balıklar ve diğer canlıların hayatta kalmaları sağlanıyor.

Projeye liderlik yapan UWA Biyolojik Bilimler Okulu'ndan Dr. Giovanni Polverino, Güney ABD'ye özgü sivrisinek balıklarının dünya çapında tatlı su balıklarını ve iyi türleri tehdit eden en kötü 100 istilacı türden biri olduğunu söyledi.

Sivrisinek balığı olarak bilinen Gambusia balıklarının yaklaşık 100 yıl önce sivrisineklerle mücadele etmeleri için Avustralya'ya getirildiği biliniyor. Ancak Avustralya'nın tatlı su canlılarını tehdit eden en tehlikeli türlerden biri konumunda.