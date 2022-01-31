Avustralya'da Apple Store'u soyan 16 yaşındaki çocuk tutuklandı

Avustralya'daki bir Apple Store'dan 60 bin dolarlık ürün çalan 16 yaşındaki çocuk, hapis cezasıyla karşı karşıya kaldı.

ABD'li teknoloji devi Apple, perakende mağazalarında sergilenen teşhir ürünlerinin çalınmasını engellemek için çeşitli önlemler alsa da başarılı olamıyor.

Apple, halihazırda teşhir ürünlerinde kullanılan kablolu koruma sistemini daha iyi hale getirmek için geçtiğimiz günlerde bir patent başvurusu yapmıştı. Görünüşe göre, Apple'ın yeni ürün koruma sistemi için elini çabuk tutması gerekiyor.

AVUSTRALYA'DA HIRSIZLIK

Daha önce bazı Apple Store'larda birçok soygun girişimi olmuş ve hırsızlar, güvenlik kablolarını rahatlıkla kopartıp ürünleri çalmıştı.

Benzer bir durum bu kez Avustralya'da yaşandı. 16 yaşındaki bir çocuk ve bir adam, Canberra Apple Store'a girerek 60 bin dolarlık ürün çaldı ve kaçtı.

Hırsızların kaçarken bir çanta çalıntı Apple ürünü düşürdüklerini söyleyen polis, mağazadaki kamera görüntülerinin de yardımıyla hırsızları çok geçmeden yakaladı.

HAPİS CEZASI VAR

16 yaşındaki zanlı, ACT Sulh Ceza Mahkemesi'nde iki ayrı ağırlaştırılmış hırsızlık ve mala zarar verme suçlamasıyla karşı karşıya gelecek. Diğer zanlı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.