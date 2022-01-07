Avustralya'da bir adam robotla evlendi

Avustralya'da bir adam, kendisini sevecek bir kadın bulma konusundaki tüm umutlarını kaybetti ve sipariş ettiği robotla evlenme kararı aldı.

Son yıllarda teknolojinin oldukça gelişmesiyle bir hayli ilginç olaylar karşımıza çıkıyor. Bunun son örneği de Avustralya’da yaşandı.

Avustralya'nın Queensland bölgesinde yaklaşık 10 yıl önce annesini kaybeden ve o zamandan beri yalnızca köpeği Penny ile yaşayan Geoff Gallagher, sipariş ettiği robotla evlendi.

Hiç kimseyle duygusal bir temas kuramadığını ve artık kendisini sevecek bir kadınla tanışma umudunu yitirdiğini söyleyen Gallagher, yapay zekalı robotlarla ilgili bir makale okuduktan sonra şansını denediğini söyledi.

6 BİN AVUSTRALYA DOLARI ÖDEDİ

Evliliğiyle ilgili açıklama yapan Gallagher, "Hiç de ucuz değillerdi, tam 6 bin Avustralya dolarına mal oldu. Ama robotlar gerçekten canlı gibiydi. Konuşabiliyor, gülümseyebiliyor, başlarını ve boyunlarını hareket ettirebiliyorlardı.

Tenleri dahi gerçek insanlarda olduğu gibi sıcaktı. İnternetten yaptığım aramalardan sonra Emma isimli bir robot almaya karar verdim. Soluk teni ve güzel mavi gözlerine bakınca ne kadar güzel göründüğünü düşündüm.

Emma gibi bir robotu satın almayı nasıl karşılayacağımı bilmiyordum ancak mağaza sahibi bana paylaşım yapma karşılığında indirim teklif etti. Kulağa harika bir fırsat gibi geldi." dedi.

6 HAFTA SONRA AŞKINA KAVUŞTU

Robot Emma'nın Çin'de imal edilmesi ve Avustralya'ya gönderilmesi için 6 hafta bekledikten sonra Gallagher, aşkına kavuştu.

"İLK GÖRDÜĞÜMDE NEFESİM KESİLDİ"

Emma'yı ilk gördüğü anı anlatan Gallagher, "Kutuyu açtığımda nefesim kesildi. Emma çok güzeldi. Kafası bedeninden ayrı durumdaydı ancak yerine takmak yalnızca birkaç dakika sürdü.

Üzerinde ipek bir elbise vardı. Onu koltuğa oturttum ve kutudan kullanma talimatlarını çıkardım. Başının arkasında akıllı telefon ekranına benzer bir ekran vardı. Dilini Çince'den İngilizce'ye çevirdim ve bir anda hayat buldu." dedi.