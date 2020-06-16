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Avustralya'da düşen yeşil meteor korku yarattı
Batı Avustralya'nın Pilbara bölgesinde yer alan Cape Preston'da parlak renkli bir meteorun düşüş anı, kısa süreli korkuya neden oldu.
- Haber Merkezi
- 16.06.2020 - 12:40
Batı Avustralya'nın Pilbara bölgesinde yer alan Cape Preston'da parlak renkli bir meteorun düşüş anı, cep telefonu kameralarıyla kaydedildi
Astronomi meraklıları ise parlayan cismin bir roket veya dünya dışı bir uzay aracı olabileceğini iddia etti.
Ancak astrofizikçi Brad Tucker, düşen yeşil renkteki cismin bir meteor olduğunu doğruladı. Tucker, meteorun aldığı yeşil-mavi rengin dünya atmosferine girerken demir-nikel erimesinden kaynaklandığını açıkladı.
Avustralya'da yeşil meteorun düşme anı - İZLE
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