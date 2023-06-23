Avustralya'dan Twitter'a 28 gün süre: Ceza kapıda Avustralya, Twitter'da artan "nefret söylemlerine" 28 günde müdahale edilmesi gerektiğini, aksi halde ceza verileceğini duyurdu.

AA

Avustralya E-Güvenlik Ofisi Başkanı Julie Inman Grant, Twitter'a platformdaki nefret söylemlerine ilişkin bir uyarı gönderdi.

Grant, nefret söylemleriyle ilgili 28 günde önlem almaması halinde Twitter'ın, geciken her gün için 700 bin Avustralya doları cezaya çarptırılacağını açıkladı.

Twitter'ın, Avustralya'da bildirilen her 3 çevrim içi nefret söyleminin birinden sorumlu olduğunu belirten Grant, platformun bu konuda önlem alarak kullanıcılarını koruması gerektiğine işaret etti.

Elon Musk satın alınca şikayetler arttı

Grant, Elon Musk'ın 2022'de platformu satın almasından sonra nefret söylemleriyle ilgili daha fazla şikayet aldıklarını kaydetti.

Birleşmiş Milletler'den (BM) ocakta yapılan yazılı açıklamada, Elon Musk tarafından satın alındıktan sonra Twitter'da "ırkçı terminoloji kullanımı"nın artması kınanmıştı.