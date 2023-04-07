Axiom Space, uzay istasyonuna ikinci seferini yapacak ABD'nin Texas eyaletinde faaliyet gösteren "Axiom Space" isimli uzay şirketi, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) ikinci özel uçuşunu 8 Mayıs'ta gerçekleştireceğini açıkladı..

ensonhaber.com

ABD'nin Texas eyaletinde faaliyet gösteren "Axiom Space" isimli uzay şirketi, Uluslararası Uzay İstasyonu'na yeni bir görev planlıyor.

8 Mayıs'ta gerçekleştirilecek söz konusu görev, şirketin uzay istasyonuna olan 2. özel uçuşu olarak kayıtlara geçecek.

Axiom Space CEO'su Michael Suffredini, 4 kişilik mürettebatın, SpaceX Dragon kapsülü ile UUİ'ye seyahat edeceğini ve Ax-2 uçuşunun Suudi Arabistan ile yapılan özel anlaşma çerçevesinde gerçekleşeceğini belirtti.

ABD merkezli ticari uzay şirketi, 14 Mart'ta NASA ile uzaya 3. defa özel astronot taşımak için yeni bir anlaşma yapmış ve bu seyahatin kasımda gerçekleşeceği duyurulmuştu.

Suudi Arabistan'da bir ilk

Axiom Space yetkilileri, Ax-2 misyonunda iki ABD'li astronotun dışında uçuşa sponsor olan Suudi Arabistan'dan iki astronotun da yer alacağını ve istasyona ilk defa Suudi bir kadın astronotun seyahat edeceğini duyurdu.

Çoğu uygulamalı olmak üzere 20'den fazla araştırma deneyimi yaşayacak ekip, istasyonda 10 gün kalacak.