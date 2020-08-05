Ay ve Mars'a insan götürecek Starship roketi havalandı

SpaceX'in insanları Ay ve Mars'a götürecek dev roketi Starship'in SN5 prototipi, 150 metre yükseldikten sonra yere inmeyi başardı.

SpaceX'in yeni nesil uzay aracı olacak Starship, kargo ve insanları önce Ay yörüngesine ve ardından da Mars'a taşımak üzere tasarlanıyor.

Üretim esnasında birçok değişikliğe uğrayan aracın yapımında ise paslanmaz çelik kullanılıyor.

2021 yılında ilk görevine çıkacak Starship, o zamana kadar birçok test aşamasından geçecek. Şirket bu testleri, Starship'in prototip sürümleriyle gerçekleştiriyor.

150 METRE HAVALANDI

Devasa büyüklükte SN5 Starship prototipi, SpaceX tarafından Teksas'ta test edildi. Geçmişte birkaç başarısızlıkla sonuçlanan testlerin aksine yerden 150 metre yükselen roket, başarılı bir şekilde yere inmeyi başardı.

DAHA ÖNCE BİRKAÇ KEZ PATLAMA YAŞANMIŞTI

Starship'in ilk protopi MK1 roketi, geçtiğimiz aralık ayında gerçekleştirilen basınç testinde patlamıştı. Ayrıca şirket, 5 ay önce gerçekleştirdiği yeni bir basınç testinde daha prototip aracını kaybetmişti.

Şirketin geçtiğimiz nisan ayında yaptığı basınç testleri esnasında da yine bir patlama meydana gelmişti.

İNSANLARI ÖNCE AY'A TAŞIYACAK

SpaceX, Mars’a ulaşmadan önce Starship’i Ay’a yolculuklarda kullanmayı planlıyor. 100 kişiye kadar kapasitesi bulunan uzay aracındaki koltuklar, 2023’te Ay’ın etrafında gerçekleşmesi planlanan bir yolculuk için çoktan rezerve edildi.