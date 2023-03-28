Ay yüzeyinde küçük cam kürelerde hapsolmuş trilyonlarca kilogram su tespit edildi Ay yüzeyinden alınan toprak örneklerinde çok küçük cam küreler içine hapsolmuş çok miktarda su bulunduğu ortaya çıktı.

AA & Ensonhaber

Ay'ın, Dünya'dan göremediğimiz öteki tarafına 2 Ocak 2019 tarihinde Chang'e-4 uzay aracını indiren Çin, daha sonra ise Chang'e-5 aracını da fırlatmış ve Ay yüzeyinden örnek toplamayı başarmıştı.

Çin'in "Chang'e 5" keşif aracının uzay kapsülü, Ay'dan topladığı toprak ve taş örneklerini Dünya'ya getirmiş ve bu örnekler inceleme altına alınmıştı.

Çin Nanjing Üniversitesi ve Çin Bilimler Akademisinin de aralarında bulunduğu bir dizi kurum araştırmacısı, Ay'dan getirilen örneklerden seçtikleri 50 mikrometre (saç kılı kalınlığı) ila 1 milimetre çapındaki 150 taneciği inceledi.

Söz konusu örnekleri inceleyen bilim insanları, meteorların Ay yüzeyine çarptığında oluştuğu düşünülen çok küçük cam küreler içinde, Ay yüzeyinde dağılmış halde trilyonlarca ton su bulunabileceğini söyledi.

Araştırmacılar, bunun aynı zamanda 270 trilyon kilogram suyun Ay yüzeyinde nasıl bulunabildiğinin de cevabı olabileceğini kaydetti.

Nanjing Üniversitesi araştırmacılarından Hejiu Hui, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Biz Güneş rüzgarıyla gelen hidrojenin cam kürelere nüfuz edebileceğini ve böylece Ay'da yeni su rezervi oluşturabileceğini tespit ettik. Çarpma sonucu oluşan cam küreler de Ay toprağı içinde Ay yüzeyine yayılmış durumda olduğu için suyla dolabilir ve Ay yüzeyindeki su döngüsünü devam ettirebilir.

Suyun Ay'da nasıl depolandığını anlamanın yararlı olabileceğini belirten Hui, bu bilginin gelecekte Ay astronotlarını bir gün içme suyuna ve hatta roket yakıtına dönüştürülebilecek potansiyel kaynaklara yönlendirebileceğini, Ay'daki suyun cam kürelerin basitçe ısıtılması sonucu kullanılır hale gelebileceğini kaydetti.