Ay yüzeyine çakılmıştı! Hindistan, 3. Ay görevine başladı Hindistan, Chandrayaan-3 uzay keşif aracını Ay'ın karanlık bölgesinde kalan güney kutup bölgesine ulaşması için uzaya fırlattı.

AA & Ensonhaber

Hindistan, "Chandrayaan-1" uzay aracını 2008'de Ay'a göndermiş, 2014'te de Mars yörüngesine uydu konumlandırmayı başarmıştı.

2019 yılında ise ""Chandrayaan-2" uzay aracını fırlatan ülke, Ay'a iniş sırasında başarısız olmuş ve araç yere çakılmıştı.

Üçüncü görev başladı

Hindistan, Chandrayaan-3 uzay keşif aracını Ay'ın karanlık bölgesinde kalan güney kutup bölgesine ulaşması için uzaya fırlattı.

Hindistan Uzay Araştırmaları Merkezi (ISRO), Andra Pradesh eyaletindeki Satish Dhawan Uzay Merkezi'nden "LVM3-M4" roketiyle fırlatılan uzay aracının, Ay'ın güney kutbuna inişinin ardından 14 gün (1 Ay günü) görev yapacağını açıkladı.

Dünya'dan Ay'a yolculuğunun yaklaşık 1 buçuk ay süreceği tahmin edilen uzay aracının, 23 Ağustos'ta hedefine varması bekleniyor.

Hindistan, üçüncü ay keşif misyonunu yürütecek olan Chandrayaan-3'ün başarılı olması halinde, ABD, eski Sovyetler Birliği ve Çin'den sonra Ay'a yumuşak iniş gerçekleştiren dördüncü ülke olacak.

Uydu, iniş platformu ve gezginci araç modüllerinden oluşan yaklaşık 3,9 ton ağırlığındaki uzay aracının, Ay'ın yüzeyini incelemesi bekleniyor.