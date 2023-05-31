Ay yüzeyine çakılmıştı! Hindistan, 3. Ay görevine temmuzda başlayacak Hindistan Uzay Araştırma Kurumu Başkanı S. Somanath, ülkenin üçüncü Ay misyonu Chandrayaan-3'ün bu yıl temmuz ayında uzaya gönderileceğini açıkladı.

Hindistan, "Chandrayaan-1" uzay aracını 2008'de Ay'a göndermiş, 2014'te de Mars yörüngesine uydu konumlandırmayı başarmıştı.

2019 yılında ise ""Chandrayaan-2" uzay aracını fırlatan ülke, Ay'a iniş sırasında başarısız olmuş ve araç yere çakılmıştı.

Üçüncü görev temmuzda

Hindistan Uzay Araştırma Kurumu Başkanı S. Somanath, ülkenin üçüncü Ay misyonu Chandrayaan-3'ün bu yıl temmuz ayında uzaya gönderileceğini açıkladı.

Bu yılın Şubat ayında Chandrayaan-3, uydu alt sistemlerinin uzay ortamındaki işlevselliğini ve beklenen elektromanyetik seviyelerle uyumluluğunu sağlayan önemli bir testten başarıyla geçmişti.

2021'de Hindistan Uzay Bakanlığı Federal Bakanı Jitendra Singh, Chandrayaan-3'ün gerçekleştirilmesindeki ilerlemenin koronavirüs pandemisi nedeniyle sekteye uğradığını söylemişti.