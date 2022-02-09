Ay'a çarpacak SpaceX roketi görüntülendi

Yaklaşık yedi yıl önce fırlatılan SpaceX Falcon 9 roketi, Ay ile çarpışmaya çok yakın. Roket, bir teleskop tarafından fotoğraflandı.

Gök bilimciler, neredeyse yedi yıl önce uzaya fırlatılan bir SpaceX roketinin mart ayının başında Ay'a çarpma yolunda olduğunu açıklamıştı.

İlk olarak Derin Uzay İklim Gözlemevi’ni kurmak için Florida’dan 2015’te fırlatılan Falcon 9 roketi, kontrolden çıkmıştı.

Dünya atmosferine geri dönmek için yeterli yakıta sahip olmayan Falcon 9, 4 Mart 2022 tarihinde Ay'a çarpacak.

AY'A DOĞRU İLERLEYEN ROKET GÖRÜNTÜLENDİ

İtalya merkezli Sanal Teleskop Projesi'nin kurucusu Gianluca Masi, Falcon 9 roketinin Ay'a doğru ilerleyen üst aşamasının görüntüsünü Roma'daki PlaneWave teleskobuyla kaydetti.

Yaklaşık 4 tonluk roket, şu anda saatte yaklaşık 9 bin kilometre hızla ilerliyor. Ancak bu çarpışma, tahmin edebileceğiniz gibi oldukça küçük olacak ve Ay'ın uzak tarafında gerçekleşeceği için Dünya'dan bile görülemeyecek.

Uzmanlara göre bu çarpışma, Dünya açısından tehlike yaratmıyor. Ancak yörüngede giderek büyüyen ve yeryüzündeki canlılar için potansiyel tehlike oluşturan uzay enkazı sorununu bir kez daha gündeme getiriyor.

2009'da NASA, veri toplamak için kasıtlı olarak kullanılmış bir roketi Ay'a düşürmüştü. Ancak şimdiki çarpışma, ilk kez bir uzay donanımı parçasının istemeden Ay yüzeyine çarpacağı anlamına geliyor.