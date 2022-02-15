Ay'a çarpması beklenen roketin Çin'e ait olduğu ortaya çıktı

Yaklaşık yedi yıl önce fırlatılan SpaceX Falcon 9 roketinin, Ay ile çarpışmaya çok yakın olduğu açıklanmıştı. Ancak yeni bulgular, roketin Çin'e ait olduğunu gösteriyor.

Gök bilimciler, neredeyse yedi yıl önce uzaya fırlatılan bir SpaceX roketinin mart ayının başında Ay'a çarpma yolunda olduğunu açıklamıştı.

Dünya atmosferine geri dönmek için yeterli yakıta sahip olmayan Falcon 9'un, 4 Mart 2022 tarihinde Ay'a çarpacağı duyurulmuştu.

ROKETİN ÇİN'E AİT OLDUĞU İDDİASI VAR

Gelen yeni haberlere göre astronomlar, Ay’a çarpacak olan cismin SpaceX’in roketi olmadığını, Çin tarafından 2014’te fırlatılan bir roket olma ihtimalinin yüksek olduğunu söylüyor.

NASA’nın Jet İtki Laboratuvarı’nda çalışan mühendis Jon Giorgini'nin, cismin Falcon 9'a ait olmadığını ilk fark eden kişi olduğu belirtiliyor.

2015'te fırlatılan Falcon 9 roketi, DISCVR isimli bir uyduyu taşıyordu. Ancak Giorghini, DSCOVR uydusunun Ay’a yeterince yaklaşmadığını; bu yüzden de Falcon 9’un herhangi bir parçasının Ay'a çarpma ihtimalinin gerçekçi olmadığını savunuyor.

Çin’in Ekim 2014’te Ay’a Chang’e 5-T1 isimli görevini işaret eden bilim insanları, kullanılan roketten toplanan verilerin ve fırlatma tarihinin Ay’a çarpacak nesne ile birebir örtüştüğünü duyurdu.

AY'A DOĞRU İLERLEYEN ROKET GÖRÜNTÜLENDİ

İtalya merkezli Sanal Teleskop Projesi'nin kurucusu Gianluca Masi, roketin Ay'a doğru ilerleyen üst aşamasının görüntüsünü Roma'daki PlaneWave teleskobuyla kaydetmişti.

Yaklaşık 4 tonluk roket, şu anda saatte yaklaşık 9 bin kilometre hızla ilerliyor. Ancak bu çarpışma, tahmin edebileceğiniz gibi oldukça küçük olacak ve Ay'ın uzak tarafında gerçekleşeceği için Dünya'dan bile görülemeyecek.

Uzmanlara göre bu çarpışma, Dünya açısından tehlike yaratmıyor. Ancak yörüngede giderek büyüyen ve yeryüzündeki canlılar için potansiyel tehlike oluşturan uzay enkazı sorununu bir kez daha gündeme getiriyor.