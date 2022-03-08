Ay'a isminizi gönderin! NASA Artemis bileti nasıl alınır? Biniş kartınız hazır...

NASA tarafından Ay'a yollanacak olan Artemis görevine, meraklılar için isim gönderme seçeneği eklemeye karar verildi. Peki NASA Artemis bileti nasıl, nereden alınır? İşte biniş kartı ekranı...

Uzaya kendiniz gidemiyor olsanız da, artık isminiz gidebilir...

NASA’nın daha önce Mars programında gerçekleştirdiği ve Türkiye’den rekor katılımın olduğu “uzaya isim gönderme” fırsatı, şimdi de Ay misyonu Artemis I için başlatıldı.

Orion roketinin Ay'a yollanacağı Artemis görevine, meraklılar için isim gönderme seçeneği eklemeye karar verildi.

Artemis I görevi, uzaya astronot göndermeden önce roketi ve kapsülü test etmeyi hedefliyor. Orion, şimdiye kadar yapılmış en güçlü roket olacak olan Space Launch System ile uzaya gönderilecek.

NASA ARTEMİS BİLETİ NASIL ALINIR?

NASA'nın web sitesinde, ismini uzaya yollayacaklara özel olarak oluşturulmuş bir PIN numarası ve dijital bir bilet veriliyor.

Kayıt son derece hızlı ve pratik bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Yapmanız gereken isim, soyisim ve bir PIN belirlemek.

Toplanan isimler Orion kapsülünün içine konacak bir USB sürücüye yüklenecek.