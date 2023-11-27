Ayda 12 bin dolar kazanan yapay zeka modeli: Aitana

Günümüzde birçok yapay zeka tabanlı uygulama, fotoğraf gerçekçiliği konusunda büyük başarı elde etmiş durumda.
Ancak son zamanlarda ortaya çıkan yeni algoritmalar; yüz ifadelerini, cilt tonunu ve hatta saç dokusunu inanılmaz derecede gerçekçi bir şekilde taklit edebiliyor.
Bu, sanatçılara, tasarımcılara ve teknoloji uzmanlarına geniş bir yelpazede kullanım imkanı sunuyor.
Fenomen yapay zeka ayda 12 bin dolar kazanıyor
Geçtiğimiz yaz müşteri sayısındaki düşüş nedeniyle yaşanan aksaklıklarla karşı yapay zeka modeli Aitana'yı oluşturan Rubén Cruz isimli bir tasarımcı, Instagram'da ses getirdi.
Instagram hesabında 50'den fazla gönderi paylaşan Aitana, kısa süre içinde 142 bin takipçiye ulaşmayı başardı.
İşlerin yoğun olduğu aylarda yaklaşık 12 bin 600 dolar kazanan Aitana, normal aylarda ise 3 bin 780 dolar (3 bin €) kazanıyor.
Bu işin arkasındaki The Clueless tasarım ajansı, Aitana ile oldukça ilgileniyor. Ekip, yapay zeka modelinin hayatını düzenliyor, haftasını planlıyor ve faaliyetlerine karar veriyor.
Yapay zeka sistemlerinin gelişmesiyle birlikte, gelecekte Instagram gönderilerinin hangisini gerçek, hangisinin sahte olduğunu ayırt edemeyebiliriz.
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