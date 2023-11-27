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Ayda 12 bin dolar kazanan yapay zeka modeli: Aitana

Ayda 12 bin dolar kazanan yapay zeka modeli: Aitana Barselona'da yaşayan 25 yaşındaki pembe saçlı coşkulu bir kadın olan Aitana, ayda 12 bin dolardan fazla kazanıyor. Ancak ilginç olan şu ki, kendisi gerçek bir insan değil.