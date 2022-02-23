Euro
15.66
0.11%
Dolar
13.80
-0.04%
Altın
839.85
-0.45%
Borsa
2036
0.93%
Bitcoin
539.472
4.67%
BTXN Coin
39.82
2.62%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Bulutlu 10 C

    Ay'da cam küre benzeri iki cisim bulundu

    Çin'in uzay aracı Yutu-2, Ay yüzeyinde iki cam küre tespit etti. Bilim insanları, şimdilerde bu cisimleri araştırıyor.
    • Haber Merkezi
    • 23.02.2022 - 12:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ay'da cam küre benzeri iki cisim bulundu

    Ay'ın, Dünya'dan göremediğimiz öteki tarafına 2 Ocak 2019 tarihinde başarılı bir iniş gerçekleştiren Chang'e-4 uzay aracı, o tarihten bu yana keşiflerine tüm hızıyla devam ediyor.

    Aynı zamanda Yutu-2 adında küçük bir keşif aracını da barındıran Chang'e-4, daha önce Ay'ın yüzey derinliklerinden gelen minarelleri keşfetmişti.

    İKİ CAM KÜRE BULDU

    Yutu-2, Ay'ın uzak tarafında bilye benzeri iki cam küre tespit etti. Yetkililer, keşfedilen camların yarı saydam olduğunu söyledi.

    Aslına bakacak olursak, Ay'da zaten bu tip cam materyaller doğal olarak oluşuyor. Ancak bu cisimler, genellikle 1 mm ve altında oluyor. Yeni tespit edilen cam kürelerin boyutları ise 15 ila 25 mm aralığında değişiyor.

    Ay da cam küre benzeri iki cisim bulundu #1

    Bazı uzmanlara göre bu büyük küreler, Ay tarihinin anlaşılabilmesine katkı sağlayacak. Ancak bunun gerçekleşebilmesi için cam kürelerin yakından incelenmesi gerekiyor.

    Yutu-2 şimdilik herhangi bir inceleme yapamadığından, gelecekte insanlı Ay görevleri sayesinde bu kürelerin sırrı ortaya çıkabilir.


    İlginizi Çekebilir

    Selçuklu ve Osmanlı figürleri kadınların elinden hayat buluyor
    Kültür Sanat

    Selçuklu ve Osmanlı figürleri kadınların elinden hayat buluyor

    Global Kripto Hareketleri İle Yüksek Kazançlar Al!
    Btcrobo

    Global Kripto Hareketleri İle Yüksek Kazançlar Al!

    Hz. Peygamberin Veda Hutbesinden Aleme yayılan ibretlik mesajlar
    Yaşam

    Hz. Peygamberin Veda Hutbesinden Aleme yayılan ibretlik mesajlar

    Görüş Bildir