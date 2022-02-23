Ay'da cam küre benzeri iki cisim bulundu

Çin'in uzay aracı Yutu-2, Ay yüzeyinde iki cam küre tespit etti. Bilim insanları, şimdilerde bu cisimleri araştırıyor.

Ay'ın, Dünya'dan göremediğimiz öteki tarafına 2 Ocak 2019 tarihinde başarılı bir iniş gerçekleştiren Chang'e-4 uzay aracı, o tarihten bu yana keşiflerine tüm hızıyla devam ediyor.

Aynı zamanda Yutu-2 adında küçük bir keşif aracını da barındıran Chang'e-4, daha önce Ay'ın yüzey derinliklerinden gelen minarelleri keşfetmişti.

İKİ CAM KÜRE BULDU

Yutu-2, Ay'ın uzak tarafında bilye benzeri iki cam küre tespit etti. Yetkililer, keşfedilen camların yarı saydam olduğunu söyledi.

Aslına bakacak olursak, Ay'da zaten bu tip cam materyaller doğal olarak oluşuyor. Ancak bu cisimler, genellikle 1 mm ve altında oluyor. Yeni tespit edilen cam kürelerin boyutları ise 15 ila 25 mm aralığında değişiyor.

Bazı uzmanlara göre bu büyük küreler, Ay tarihinin anlaşılabilmesine katkı sağlayacak. Ancak bunun gerçekleşebilmesi için cam kürelerin yakından incelenmesi gerekiyor.

Yutu-2 şimdilik herhangi bir inceleme yapamadığından, gelecekte insanlı Ay görevleri sayesinde bu kürelerin sırrı ortaya çıkabilir.