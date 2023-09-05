Ay'da uzun süre yaşamak mümkün! Enerji kaynağı geliştirildi Bilim insanları, astronotların Ay’da uzun süre boyunca bulunmasına imkan sağlayacak bir enerji kaynağı geliştirdiklerini duyurdu.

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NASA, Artemis görevi kapsamında 2025 yılına kadar Ay'a ve daha sonra Mars'a astronot göndermenin planlarını yapıyor. ABD, 2030 yılında ise Ay'da kalıcı bir üs inşa ederek burada uzun süre çalışmak istiyor.

Galler’deki Bangor Üniversitesi’nden bilim insanları, kurulacak Ay üssünde yaşamı mümkün kılmak için haşhaş tohumu kadar küçük nükleer hücreler geliştirdi.

Üniversitenin Rolls Royce, İngiltere Uzay Ajansı ve ABD’deki Los Alamos Ulusal Laboratuvarı ortaklığında geliştirdiği teknoloji, bütün nükleer enerji santralinin bir araba boyutunda olmasını sağlıyor.

Ay'da daha uzun süreler mümkün

Geliştirilen yeni teknoloji sayesinde astronotlar, Ay'da uzun süre kalabilecek ve görevleri yerine getirebilecek.

Bilim insanları, önümüzdeki aylarda nükleer yakıtı her yönden testlere tabi tutacaklarını açıkladı.

Ay’da atmosfer olmadığı için hava sıcaklığı -248 dereceye kadar düşüyor. Üniversitenin geliştirdiği ve Trisofuel adlı nükleer yakıt, Rolls Royce’un üreteceği mikro nükleer santralde kullanılacak.

Santralin uzay yolcuğundaki basınç, sarsıntı ve ivme etkilerinden nasıl etkileneceği, önümüzdeki süreçte yapılan testlerle anlaşılacak.

Bangor Üniversitesi’nden başka bir ekip ise uzay roketleri için nükleer itki kaynakları geliştiriyor.