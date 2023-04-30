Ay'da yaşam: Topraktan oksijen üretilecek NASA'daki bilim insanları, Ay toprağından nasıl oksijen çıkarılacağını keşfetti.

NASA, Artemis görevi kapsamında 2025 yılına kadar Ay'a ve daha sonra Mars'a astronot göndermenin planlarını yapıyor.

Bu zorlu görevde SpaceX, Blue Origin ve Dynetics gibi uzay şirketlerinden yardım alan NASA, kendi geliştirdiği "SLS" isimli roketiyle yolculukları güvenli hale getirmeyi amaçlıyor.

Ay'da oksijen üretme planları

ABD uzay ajansı NASA'daki bilim insanları, Ay toprağından nasıl oksijen çıkarılacağını keşfetti. Bu gelişme, Ay'da insan üsleri inşa etme planlarını ciddi ölçüde ilerletebilir.

NASA'nın Houston'daki Johnson Uzay Merkezi'nden bir ekip, karbotermal reaksiyon yaratmak için yüksek güçlü bir lazer kullanarak ilk kez vakumlu bir ortamda yapay Ay toprağından oksijeni başarıyla çıkardı.

Karbotermal İndirgeme Gösterimi deneyi, solunum için oksijen üretmenin yanı sıra ulaşımda itici yakıt olarak da hayati önem taşıyabilir.

Bu son deneyin başarısı, artık oksijen toplama teknolojisinin hazırlık seviyesinin 6'ya ulaştığı, yani uzayda test edilmeye hazır olduğu anlamına geliyor.