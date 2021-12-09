Ay'daki 'gizemli ev' görüntülendi

Çin'in, Ay'ın uzak tarafında çalışmalarını sürdüren uzay aracı Yutu-2, küp şeklindeki bir nesneyi görüntüledi.

Ay'ın, Dünya'dan göremediğimiz öteki tarafına 2 Ocak 2019 tarihinde başarılı bir iniş gerçekleştiren Chang'e-4 uzay aracı, o tarihten bu yana keşiflerine tüm hızıyla devam ediyor.

Aynı zamanda Yutu-2 adında küçük bir keşif aracını da barındıran Chang'e-4, daha önce Ay'ın yüzey derinliklerinden gelen minarelleri keşfetmişti.

GİZEMLİ BİR NESNE TESPİT EDİLDİ

Çin'in, Ay'ın uzak tarafında çalışmalarını sürdüren uzay aracı Yutu-2, gözünü küp şeklindeki bir nesneye çevirdi.

Çin'in uzay çalışmalarını inceleyen gazeteci Andrew Jones, nesneye "gizemli bir ev" dendiğini bildirdi.

Ay aracı, gizemli nesneye 80 metre uzaklıkta ve bu nedenle nesneyi bulanık görüntüleyebiliyor.

Yapılan açıklamalara göre Yutu-2, gelecek aylarda daha fazla yaklaşarak nesneyi kontrol edecek.

MUHTEMELEN BİR KAYA

Bilin insanlarına göre, Ay'ın söz konusu bölgesi çarpma kraterleriyle dolu. Bu nedenle 'gizemli ev' olarak nitelendirilen cismin, muhtemelen bir kaya olduğu belirtiliyor.