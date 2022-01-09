Ay'daki 'gizemli kulübenin' ne olduğu ortaya çıktı

Ay'daki 'gizemli kulübenin' ne olduğu ortaya çıktı

Çin'in, Ay'ın uzak tarafında çalışmalarını sürdüren uzay aracı Yutu-2, küp şeklindeki bir nesneyi görüntülemişti. "Gizemli kulübe" olarak adlandırılan nesnenin sırrı çözüldü.

Ay'ın, Dünya'dan göremediğimiz öteki tarafına 2 Ocak 2019 tarihinde başarılı bir iniş gerçekleştiren Chang'e-4 uzay aracı, o tarihten bu yana keşiflerine tüm hızıyla devam ediyor.

Aynı zamanda Yutu-2 adında küçük bir keşif aracını da barındıran Chang'e-4, daha önce Ay'ın yüzey derinliklerinden gelen minarelleri keşfetmişti.

Çin'in, Ay'ın uzak tarafında çalışmalarını sürdüren uzay aracı Yutu-2, geçtiğimiz aylarda küp şeklinde gizemli bir nesne tespit etmiş ve bilim insanları bu nesneye "gizemli kulübe" ismini takmıştı.

NESNENİN SIRRI ÇÖZÜLDÜ

Ay aracı, gizemli nesneye 80 metre uzaklıktaydı ve bu nedenle nesneyi bulanık görüntüleyebiliyordu. Ancak Yutu-2, gizemli cismin ne olduğunu ortaya çıkarmak için birkaç haftadır yol alıyor.

Washington Üniversitesi'nde Dünya ve Gezegen Bilimleri profesörü, söz konusu nesnenin yalnızca bir kaya olduğunu açıkladı. Böylece haftalardır süren uzaylı teorileri çürütülmüş oldu

Bilin insanlarına göre, Ay'ın bu bölgesi çarpma kraterleriyle dolu. Bu nedenle 'gizemli kulübe' olarak nitelendirilen cismin bir kaya çıkması pek de şaşırtıcı değil.

