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    Ay'dan getirilen toprakta bitki yetiştirildi

    Amerika Birleşik Devletleri'nde bilim insanları aydan getirilen toprakta ilk kez bitki yetiştirmeyi başardı.
    • Haber Merkezi
    • 13.05.2022 - 09:54
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    Ay'dan getirilen toprakta bitki yetiştirildi

    Amerika Birleşik Devletleri'nde Florida Üniversitesi'ndeki bilim insanları, Ay'dan geitirlen toprağa tohum ekerek bitki yetiştirmeyi başardı. Böylece, tarihte ilk kez dünyaya ait olmayan bir toprakta tohum filizlendirildi.

    Söz konusu deneyde, yıllar önce Apollo 11'den Neil Armstrong, Buzz Aldrin ve diğer astronotlar tarafından toplanan toprağın 12 gramı kullanıldı.

    Bitki olarak da çok kolay büyüyen ve genetik dizilimi iyi bilinen hardal otu familyasından fare kulağı teresi seçildi.

    Bitkiler daha yavaş büyüdü

    Bu süreçte, Ay toprağındaki filizlerin ve köklerinin daha yavaş büyüdüğü görüldü. 20 gün sonra bütün bitkiler hasat edildi ve DNA'ları üzerindeki incelemeler başladı.

    Wisconsin-Madison Üniversitesi'nden uzay bitkisi biyoloğu Simon Gilroy, “Bu, bitki yetiştirebileceğinizi bilmek için ileriye doğru atılmış büyük bir adım. Bir sonraki gerçek adım, gidip bunu Ay'ın yüzeyinde yapmak." dedi.

    AY TOPRAK

    Ay dan getirilen toprakta bitki yetiştirildi #2


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