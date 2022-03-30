Ay'dan toplanan örnekler satışa çıkıyor

Ay'a ilk insanlı görev olan Apollo 11'de toplanan tozlar açık artırma ile satılacak.

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi'nde görev yapan iki astronot Neil Armstrong ve Buzz Aldrin, 20 Temmuz 1969 tarihinde Ay'a ayak basarak tarihe geçmişti.

Ay'ın yüzeyinde 21 saat 36 dakika dakika geçiren NASA astronotları, aynı zamanda yüzeyden birçok örnek topladı.

ÖRNEKLER AÇIK ARTIRMAYA ÇIKIYOR

50 yıldan uzun bir süre önce toplanan bu örneklerin bir kısmı açık artırmaya çıkıyor. Söz konusu mikroskobik örnekler, merkezi İngiltere'de bulunan Bonhams müzayede evinde satışa sunulacak.

SATIŞ FİYATLARI 1 MİLYON DOLARI AŞABİLİR

Örneklerden dördünün bizzat Ay'a ilk ayak basan insan olan Neil Armstrong tarafından toplandığı belirtilirken, alınan örneklerin 800 bin dolarla 1.2 milyon dolara satılması bekleniyor.

Alüminyum örnek başlıklarının sahibi Nancy Lee Carlson, daha önce Ay'dan toplanan örneklerin korunduğu poşeti 1.8 milyon dolara satmıştı.



