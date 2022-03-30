Petrol
110.56
2.65%
Euro
16.36
1.06%
Dolar
14.67
0.69%
Altın
907.77
0.94%
Borsa
2230
1.04%
Bitcoin
695.372
-1.49%
BTXN Coin
37.16
-4.74%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Güneşli 15 C

    Ay'dan toplanan örnekler satışa çıkıyor

    Ay'a ilk insanlı görev olan Apollo 11'de toplanan tozlar açık artırma ile satılacak.
    • Haber Merkezi
    • 30.03.2022 - 14:35
    • Güncelleme : 30.03.2022 - 14:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ay'dan toplanan örnekler satışa çıkıyor

    Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi'nde görev yapan iki astronot Neil Armstrong ve Buzz Aldrin, 20 Temmuz 1969 tarihinde Ay'a ayak basarak tarihe geçmişti.

    Ay'ın yüzeyinde 21 saat 36 dakika dakika geçiren NASA astronotları, aynı zamanda yüzeyden birçok örnek topladı.

    ÖRNEKLER AÇIK ARTIRMAYA ÇIKIYOR

    50 yıldan uzun bir süre önce toplanan bu örneklerin bir kısmı açık artırmaya çıkıyor. Söz konusu mikroskobik örnekler, merkezi İngiltere'de bulunan Bonhams müzayede evinde satışa sunulacak.

    Ay dan toplanan örnekler satışa çıkıyor #1

    SATIŞ FİYATLARI 1 MİLYON DOLARI AŞABİLİR

    Örneklerden dördünün bizzat Ay'a ilk ayak basan insan olan Neil Armstrong tarafından toplandığı belirtilirken, alınan örneklerin 800 bin dolarla 1.2 milyon dolara satılması bekleniyor.

    Alüminyum örnek başlıklarının sahibi Nancy Lee Carlson, daha önce Ay'dan toplanan örneklerin korunduğu poşeti 1.8 milyon dolara satmıştı.

    Ay dan toplanan örnekler satışa çıkıyor #2


    İlginizi Çekebilir

    Bitcoin ile nasıl para kazanılır?
    Mtm

    Bitcoin ile nasıl para kazanılır?

    Rusya sözcüsü Zaharova: Türkiye, Ukrayna krizinde diğer ülkelere göre daha dengeli
    Dünya

    Rusya sözcüsü Zaharova: Türkiye, Ukrayna krizinde diğer ülkelere göre daha dengeli

    Avrupa'da doğalgaz fiyatları tekrar yükselişe geçti
    Ekonomi

    Avrupa'da doğalgaz fiyatları tekrar yükselişe geçti

    Görüş Bildir