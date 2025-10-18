Aydın'da görme engelliler için yeni mobil uygulama

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Halk Sağlığı Hemşireliği doktora öğrencisi Ebru Aydemir Karadağ, görme engellilerin hastanede tek başlarına işlemlerini yaparken yaşadığı zorlukları gözlemleyince tez çalışmasını bu konu üzerine yapmaya karar verdi.

"GÖRÜNEN ADIMLAR" PROJESİ HAYATA GEÇTİ

Karadağ, sesli komutlarla görme engellileri yönlendiren bir mobil uygulama fikrini yazılımcı arkadaşı Serdar Perçin’e anlattı. Hastanenin başhekimi Prof. Dr. Mücahit Avcil’in desteğiyle Perçin, geliştirdiği yerli yazılımla “Görünen Adımlar” uygulamasını hayata geçirdi.

UYGULAMA NASIL ÇALIŞIYOR

Uygulama sayesinde hastanenin kampüsünde herhangi bir durakta inen görme engelliler, sesli komutlar yardımıyla istedikleri polikliniğe yönlendiriliyor. Güzergah boyunca uygulama üzerinden oluşturulan harita ile hedefe sorunsuz şekilde ulaşabiliyorlar.

GELİŞTİRİCİLERDEN AÇIKLAMALAR

Ebru Aydemir Karadağ, uygulamanın hayata geçmesinin kendisini çok heyecanlandırdığını belirterek, "Gerçekten aşırı bir emek var arkada. Empati yapmak çok zordu. Vardığımız noktada gerçekten çok kıymetli bir projeye adım attığımızın farkına vardık" dedi.

Yazılım geliştirici Serdar Perçin ise tüm yazılım ve kodları iş ortağı Koray Otağ ile yaptıklarını belirterek, "Aldığımız pozitif geri bildirimler bizim için büyük bir motivasyon. Umarım diğer hastanelerde de uygulanır" ifadelerini kullandı.

Başhekim Prof. Dr. Mücahit Avcil de projeyi sonuna kadar desteklediğini ve bunun görme engelliler için önemli bir fırsat olduğunu aktardı.

ENGELLERİLER, UYGULAMADAN MEMNUN

Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şube Başkanı Bayram Özen, uygulamanın görme engelliler için büyük kolaylık sağlayacağını belirterek, şunları söyledi: