Ay'ı inceleyecek NASA uydusu, 4 ay sürecek yolculuğuna başladı

NASA'nın Ay'ı inceleyecek yeni uydusu, 4 aylık yolculuğuna başladı. 25 kilo ağırlığındaki CAPSTONE uzay aracı, Ay'ı uzaktan izleyecek.

NASA, önümüzdeki yıllarda önce Ay'a daha sonra da Mars'a astronot göndermek istiyor. NASA'nın Artemis ismini verdiği bu proje için artık son hazırlıklar yapılıyor.

NASA, Artemis'i uzun vadede Ay'da kalıcı yapılar için temel atmak, yerleşmek ve en sonunda Mars'a insan göndermek için bir adım olarak görüyor.

NASA'nın Artemis Projesi'nde yer alacak uzay aracı CAPSTONE, geçtiğimiz günlerde fırlatılmıştı.

4 aylık yolculuk başladı

AA'da yer alan habere göre, mikrodalga fırın büyüklüğündeki uzay aracı CAPSTONE, Dünya alçak yörüngesini aştı.

Yaklaşık 25 kilogram olduğu belirtilen CAPSTONE, Ay'a yolculuğuna başlarken geri kalan mesafeyi uydunun kendi itiş gücü ve Güneş'in çekim gücüyle alacak.

"CubeSat" kategorisindeki uydunun, toplayacağı verileri NASA'ya göndererek insanlığın yeniden Ay'a inişi için gerekli ön bilgileri sağlaması bekleniyor.

CAPSTONE'un tahminen 13 Kasım'da Ay'a varması planlanıyor ve veri toplamak için en az 6 ay boyunca Ay'ın yörüngesinde kalması öngörülüyor.