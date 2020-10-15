Ay'ın 4 milyar yıl önce Dünya'yı Güneş'ten koruduğu ortaya çıktı

Bilim insanları, Ay'ın 4 milyar yıl önce Dünya'nın atmosferini, daha aktif olan Güneş'ten korumuş olabileceğini açıkladı.

Dünya ve Ay ile ilgili çalışmalara devam eden bilim insanları, her geçen sürede yeni bulgularla karşılaşıyor.

Apollo misyonları sırasında Ay'dan toplanarak Dünya'ya getirilen taş örneklerini inceleyen bilim insanları, 4.2 ila 3.4 milyar yıl önce Ay'ın da bir manyetik alana sahip olduğu bilgisine ulaştı.

Ay'ın, Dünya'ya bugünkünden 2 kat daha yakın olduğu bu dönemde sahip olduğu manyetik alanın, Dünya'nın bugünkü manyetik alanı kadar güçlü olduğu hesap edildi.

NASA'da görevli bilim insanı James Green ve meslektaşları, bu bilgi doğrultusunda Ay'ın manyetik alanının Dünya ile etkileşimini ortaya koyan bir modelleme çalışması yürüttü.

AY VE DÜNYA BİRLİK OLDU

Bilim insanları, o dönemde Ay ve Dünya'nın manyetik alanlarının bir araya gelerek, yüz milyonlarca yıl aktif kalan koruyucu bir manyetosfer yaratmış olması gerektiği sonucuna vardı.

Bu manyetosferin, Dünya'nın erken dönemine ait kilit soru işaretlerinden birini çözdüğüne, o zamanlar bugünkünden çok daha aktif Güneş'in yerkürenin atmosferini yok etmesinin önüne geçtiğine inanıldığı belirtildi.

Green, "Ay, Dünya için Güneş rüzgarına karşı önemli bir koruyucu bariyer sağlamış görünüyor. Bu dönemde Dünya'nın, atmosferinin devamlılığını sağlama kabiliyeti açısından kritik bir bariyer." değerlendirmesini yaptı.