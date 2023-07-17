Ay’ın karanlık yüzünde sıcak bir nokta keşfedildi Yapılan son çalışmada bilim insanları, Ay’ın yüzeyinde sıcak bir noktayı tespit ettiklerini açıkladı.

Dünya'dan baktığımızda Ay'ın sürekli aynı tarafını görüyoruz. Dünya'dan göremediğimiz bu bölgeyi, aslında bilim insanları da merak ediyor.

Çin, Ay'ın diğer tarafına bir araç göndererek, çeşitli bilgiler topluyor ve Dünya'ya iletiyor.

Ay'da sıcak bir nokta bulundu

Bilim insanları, yörüngedeki Çin uzay araçlarından gelen verileri kullanarak Ay'ın uzak tarafındaki eski bir volkanın altındaki kayaların, şaşırtıcı derecede sıcak olduğunu ortaya çıkardı.

Çin uzay araçları olan Chang'e-1 ve Chang'e-2'den gelen veriler, yüzeyin yaklaşık dört buçuk metre altındaki ısıyı gösteriyor.

Yeni araştırmaya göre tespit edilen ısı, muhtemelen Dünya dışında nadiren büyük miktarlarda bulunan gömülü büyük bir granit kütlesinden yayılan radyasyondan kaynaklanıyor.

Uzmanlara göre bu olağandışı granit parçasının kaynağı Ay'da 3,5 milyar yıl önce patlamış bir volkan olabilir. Yapılan gözlemler sonucunda tespit edilen bölgenin sıcaklığı, çevresinden yaklaşık 10 santigrat derece daha sıcak.