Ay'ın sanılandan 85 milyon yıl genç olduğu ortaya çıktı

Ay'ın sanılandan 85 milyon yıl genç olduğu ortaya çıktı

Gök bilimciler, Ay'ın sanılandan 85 milyon yıl daha genç olduğunu hesapladı.

Ay ile ilgili çeşitli araştırmalara imza atan gök bilimciler, Dünya'mızın uydusunun yaşı hakkında yeni bulgular elde etti.

Alman Uzay Merkezi'nde görevli bilim insanlarının yaptığı çalışmada, Ay'ın yaşını hesaplamak için matematiksel modellerden faydalanıldı.

SANILANDAN 85 MİLYON YIL GENÇ

Araştırma ekibi, Dünya'nın uydusu Ay'ın 4 milyar 425 milyon yıl önce oluştuğunu ve sanılandan 85 milyon yıl daha genç olduğunu ortaya koydu.

Çalışmada, Ay'ın bir zamanlar dev ve kızgın bir magma okyanusuna sahip olduğu da keşfedildi.

Bilim insanları, Ay'ın Mars büyüklüğünde bir ön gezegenin genç Dünya'ya çarpması sonucu ortaya çıkan kozmik enkazdan 4 milyar 510 milyon yıl önce oluştuğunu varsayıyordu.