BAE astronotu Sultan Al Neyadi uzay tarihine geçti Birleşik Arap Emirlikleri astronotu Sultan Al Neyadi, uzay yürüyüşü yapan ilk Arap astronot oldu.

AA & Ensonhaber

Birleşik Arap Emirlikleri astronotu Sultan Al Neyadi, NASA Astronotu Steve Bowen ile birlikte uzay yürüyüşü yaptı. Al Neyadi uzay yürüyüşü yapan ilk Arap astronot oldu.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) modülünden çıkan Sultan Al Neyadi, yürüyüşünü NASA astronotu Steve Bowen ile birlikte gerçekleştirdi.

Yürüyüşleri sırasında iki astronot ISS'nin jeneratörlerinin güçlendirilmesi için çalışma yaptı.

Birleşik Arap Emirlikleri astronotu olan Al Neyadi'nin uzay yürüyüşü 30 dakika sürdü.

Sultan Al Neyadi, Mart ayında ISS'de görev yapmaya başlamıştı.

Uzayda en uzun süre kalan Arap astronot

İsminden dolayı "Uzayın sultanı" lakabıyla tanınmaya başlanan Al Neyadi, 6 ay boyunca ISS'de kalacak. Uzayda en uzun süre kalan Arap astronot olarak da tarihe geçecek.

Birleşik Arap Emirlikleri'nden uzaya giden ikinci kişi olan Al Neyadi, Ramazan Bayramı dolasıyla da bir tebrik mesajı paylaşmıştı.

41 yaşındaki Sultan Al Neyadi, uzayda kaldığı süre boyunca yer çekimsiz ortamın insan vucüduna etkisi konusunda araştırmalar yürütecek.

BAE'nin uzaya yatırımları artıyor

İngiltere'de elektronik ve iletişim mühendisliği eğitimi alan Al Neyadi, Birleşik Arap Emirlikleri ordusunda 20 yıl boyunca görev aldı.

Birleşik Arap Emirlikleri uzay çalışmalarına son dönemde hız vermiş durumda. Ülke, 2021'de Mars'a ve geçen yıl da Ay'a insansız uzay araçları yollamıştı.