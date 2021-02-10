BAE, Mars yörüngesine uydu yerleştiren ilk Arap ülkesi oldu

Birleşik Arap Emirlikleri'nin "Umut" isimli Mars uydusu, kızıl gezegenin yörüngesine yerleşmeyi başardı.

Son yıllarda özellikle ABD ile Çin arasında büyük kapışmalara sahne olan uzay yarışına, geçtiğimiz temmuz ayında Birleşik Arap Emirlikleri de dahil olmuştu.

İlk uzay ve Mars görevi için bütün hazırlıklarını tamamlayan BAE, kızıl gezegenin atmosferini keşfe çıkacak 'Umut' adlı insansız uzay aracını 19 Temmuz'da Japonya'dan fırlatmıştı.

MARS YÖRÜNGESİNE YERLEŞTİ

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Mars'a gönderdiği "Hope (Umut)" adı verilen uydu aracının, başarıyla Mars yörüngesine yerleştiği belirtilirken, BAE bunu yapabilen ilk Arap ülkesi oldu.

Muhammed bin Reşid Uzay Merkezi’nden yapılan açıklamada, uydunun yörüngeden merkeze sağlıklı sinyaller gönderebildiği ve herhangi bir sorunla karşılaşılmadığı ifade edildi.

BAE, ülkenin simgesi konumundaki Burç Halife gökdeleni önünde, uydunun Mars yörüngesine ulaşmasını canlı yayınladı.

Umut’un başarılı şekilde Mars’a ulaşmasının ardından BAE’nin uzay ajansı, kızıl gezegene ulaşan 5’inci uzay ajansı oldu

"UMUT" UYDUSU NELER YAPACAK?

BAE'ye yaklaşık 200 milyon dolara mal olan "Umut" uydusu, Mars'ın atmosferini detaylı bir şekilde inceleyerek, hava durumu ve iklim değişikliklerini takip edecek.

Umut görevinin, Mars atmosferinin incelemesinde bilim insanlarına çok değerli veriler sunacağı ve gezegenin iklimsel evrimine ışık tutabileceği belirtiliyor.

Umut uydusunda yer alan yüksek çözünürlüklü kameralar, atmosferden Mars yüzeyini fotoğraflayacak ve su buzlarını arayacak. Ayrıca araç, atmosferin alt kısımlarındaki toz ve su buharlarını da analiz edecek.

Uzaya ilk astronotunu 2019 yılında yollayan BAE, Dubai'de Mars'ı keşfetmeye yardımcı olacak yapay bir bilim şehri kurmayı, 2117 yılında ise kızıl gezegende ilk yerleşim birimini inşa etmeyi hedefliyor.