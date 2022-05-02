BAE, uzay istasyonuna uzun süreli astronot gönderiyor

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) uzun süreli astronot göndermek için Axiom Space ile anlaştı.

Son yıllarda özellikle ABD ile Çin arasında büyük kapışmalara sahne olan uzay yarışına, geçtiğimiz yılllarda Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) de dahil olmuştu.

İlk uzay ve Mars görevi için bütün hazırlıklarını tamamlayan BAE, geçtiğimiz yıl Mars'a uydu göndermiş ve bunu yapabilen ilk Arap ülkesi olmuştu.

Uzay istasyonuna uzun süreli astronot gönderecekler

Uzay yarışında yerini sağlamlaştırmak isteyen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) uzun süreli astronot göndermek için Axiom Space'le anlaşma imzaladı.

NASA astronotu Stephen Bowen yöneteceği Crew-6 görevinde uzay ajansının bir diğer üyesi Warren Hoburg pilot olarak yer alacak. BAE'nin astronotu ve 4 kişilik mürettebatın son üyesinin kimliğiyse henüz açıklanmadı.

Öte yandan, uzaya ilk astronotunu 2019 yılında yollayan BAE, Dubai'de Mars'ı keşfetmeye yardımcı olacak yapay bir bilim şehri kurmayı, 2117 yılında ise kızıl gezegende ilk yerleşim birimini inşa etmeyi hedefliyor.