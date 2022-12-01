BAE'nin Ay görevi ikinci kez ertelendi

Birleşik Arap Emirlikleri, Ay'a keşif amacıyla göndereceği uzay aracını fırlatma tarihinin yeniden ertelendiğini duyurdu.

Son yıllarda özellikle ABD ile Çin arasında büyük kapışmalara sahne olan uzay yarışına, geçtiğimiz yıl temmuz ayında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) de dahil olmuştu.

İlk uzay ve Mars görevi için bütün hazırlıklarını tamamlayan BAE, kızıl gezegenin atmosferini keşfe çıkacak 'Umut' adlı insansız uzay aracını 19 Temmuz 2021'de Japonya'dan fırlatmıştı.

BAE şimdi de Ay'a bir araç göndermeyi planlıyor. Ancak söz konusu projede işler pek de iyi gitmiyor.

İkinci kez ertelendi

AA'nın haberine göre, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Ay'a keşif amacıyla göndereceği uzay aracını fırlatma tarihinin yeniden ertelendiğini duyurdu.

BAE'nin Muhammed bin Raşid Uzay Merkezi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, SpaceX şirketinin, roket ve veriler üzerinde yaptığı incelemelerin ardından erteleme kararı alındığı belirtilerek, yeni tarihin daha sonra açıklanacağı kaydedildi.

Daha önce 30 Kasım'da Ay'a gönderileceği açıklanan "Raşid" adlı uzay aracının fırlatma tarihi 1 Aralık'a ertelenmişti.

Raşid uzay aracı, ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Üssü'nden fırlatılacak.

Ay'ı ayrıntılı inceleyecek

Uzay aracının; Ay'ın jjeolojik yapısı, kayalar, plazma, toz, ay toprağı ile ilgili araştırmalar ve yeni teknikler geliştirilmesi için veri toplama gibi görevler yürüteceği ifade ediliyor.

Uzay araştırmaları alanında rol almak isteyen BAE, Ay'a araç gönderen ilk Arap ülkesi olacak.