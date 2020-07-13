BAE'nin ilk uzay görevi için geri sayım başladı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin ilk Mars görevi, 14 Temmuz Salı günü fırlatılacak uzay aracıyla resmen hayata geçecek.

Son yıllarda özellikle ABD ile Çin arasında büyük kapışmalara sahne olan uzay yarışına, Birleşik Arap Emirlikleri'nin de katılacağını geçtiğimiz ay sizlerle paylaşmıştık.

İlk uzay ve Mars görevi için bütün hazırlıklarını tamamlayan BAE, kızıl gezegenin atmosferini keşfe çıkacak 'Umut' adlı insansız uzay aracını 14 Temmuz Salı günü fırlatmaya hazırlanıyor.

2021'DE MARS YÖRÜNGESİNE GİRECEK

Mars'ın atmosferinin ve mevsimlerinin nasıl değiştiğini öğrenmeye çalışacak uzay aracı, 2021'in Şubat ayında kızıl gezegenin yörüngesine girecek.

Hope isimli uzay aracı, yaklaşık 1 buçuk ton ağırlığında ve 3 metreden biraz daha uzun. Araç, 477 watt'lık bir güç ile çalışan bataryalarını şarj edebilmek için ise 3 güneş paneli barındırıyor.

Her ne olursa olsun Mars'a ulaşmak bütün uzay ajansları için oldukça zor bir görev. Colorado Boulder Üniversitesi Atmosfer ve Uzay Fiziği Laboratuarı Program Yöneticisi ve Hope misyonunda görevli bilim insanı Pete Withnell, Mars'a ulaşmanın zorlu sürecini "Bu, 21 milimetre olan bir hedefi 1 kilometre uzaktan vuran bir okçu ile eş değer." sözleriyle açıklıyor.





2117 YILINDA MARS'TA YERLEŞİM BİRİMİ KURMA HEDEFİ

Uzaya ilk astronotunu 2019 yılında yollayan BAE, Dubai'de Mars'ı keşfetmeye yardımcı olacak yapay bir bilim şehri kurmayı, 2117 yılında ise kızıl gezegende ilk yerleşim birimini inşa etmeyi hedefliyor.