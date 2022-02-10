BAE'nin Mars'taki aracı, ilk yılını tamamladı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) geçen yıl Mars'a gönderdiği ve yörüngeye başarıyla yerleşen "Hope (Umut)" adı verilen uydu aracı, Mars yörüngesindeki birinci yılını tamamladı.

Son yıllarda özellikle ABD ile Çin arasında büyük kapışmalara sahne olan uzay yarışına, geçtiğimiz yıl temmuz ayında Birleşik Arap Emirlikleri de dahil olmuştu.

İlk uzay ve Mars görevi için bütün hazırlıklarını tamamlayan BAE, kızıl gezegenin atmosferini keşfe çıkacak 'Umut' adlı insansız uzay aracını 19 Temmuz 2021'de Japonya'dan fırlatmıştı.

BİRİNCİ YILINI TAMAMLADI

BAE'nin geçen yıl Mars'a gönderdiği ve yörüngeye başarıyla yerleşen "Hope (Umut)" adı verilen uydu aracı, Mars yörüngesindeki birinci yılını tamamladı.

Aracın ilk görevinin bir Mars yılı (687 dünya günü) sürmesi planlanıyor. Bilim insanları, hem bir gün hem de bir yıl boyunca tüm gezegende hava ve iklimin nasıl değiştiğini anlamak istiyor.

Uzay aracının, Mars atmosferinin farklı katmanlarının nasıl etkileşime girdiğinin daha iyi anlaşılması için tasarlandığı belirtilirken, Al Matroushi, misyonun her üç ayda bir yeni veriler yayınladığını ve bir sonrakinin ise nisan ayında planlandığını belirtti.

Misyonun bilim lideri Hessa Al Matroushi, görevin gelecek yıl nisan ayında sona ereceğini söyleyerek, görevin uzatılmasını teklif etmeyi planladıklarını aktardı.

"UMUT" UYDUSU NELER YAPACAK?

BAE'ye yaklaşık 200 milyon dolara mal olan "Umut" uydusu, Mars'ın atmosferini detaylı bir şekilde inceleyerek, hava durumu ve iklim değişikliklerini takip edecek.

Umut görevinin, Mars atmosferinin incelemesinde bilim insanlarına çok değerli veriler sunacağı ve gezegenin iklimsel evrimine ışık tutabileceği belirtiliyor.

Umut uydusunda yer alan yüksek çözünürlüklü kameralar, atmosferden Mars yüzeyini fotoğraflayacak ve su buzlarını arayacak. Ayrıca araç, atmosferin alt kısımlarındaki toz ve su buharlarını da analiz edecek.

Uzaya ilk astronotunu 2019 yılında yollayan BAE, Dubai'de Mars'ı keşfetmeye yardımcı olacak yapay bir bilim şehri kurmayı, 2117 yılında ise kızıl gezegende ilk yerleşim birimini inşa etmeyi hedefliyor.