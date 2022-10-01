Bakan Varank'tan Türkiye Uzay Ajansı paylaşımı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bu odadan Türkiye'nin ilk uzay yolcusu çıkacak" sözleriyle, astronot adaylarının eğitiminden bir kare paylaştı.

Türkiye'nin uzay yolculuğu için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

"Bu odadan Türkiye’nin ilk uzay yolcusu çıkacak! Adaylarımız, düşük atmosfer basıncı maruziyetine hazırlık için 25 BİN FEET irtifa basıncında testlere tabi tutuldu. Uluslararası Uzay İstasyonu’nda ülkemizi temsil edecek milli kahramanımızın zorlu seçim süreci devam ediyor."