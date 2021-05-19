Barack Obama: UFO görüntülerinde ne olduğunu çözemedik

Barack Obama: UFO görüntülerinde ne olduğunu çözemedik

Pentagon'un elindeki UFO görüntüleri hakkında konuşan ABD eski başkanı Barack Obama, görüntülerde ne olduğunu çözemediklerini söyledi.

Yıllar önce internete sızdırılan ve ABD donanmasının kayda aldığı tanımlanamayan cisim görüntüleri, gündemi oldukça meşgul etmişti.

Ancak donanma, bu videoların ulusal güvenlik için tehdit oluşturduğunu açıklamış ve ardından Pentagon, belgelerin gizli olduğunu savunarak bilgi vermekten kaçınmıştı.

Geçtiğimiz yıl nisan ayında ise Pentagon, daha önce gizli belge olarak nitelendirdiği UFO görüntülerini bir anda halka açmış ve ABD'de gündem aniden değişmişti.

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TARTIŞMALARA OBAMA DA KATILDI

Pentagon'un elindeki UFO görüntülerine ilişkin tartışmalara eski ABD başkanı Obama da katıldı. Obama, görevde olduğu dönemde videodaki objelerin ne olduklarını çözemediklerini söyledi.

ABD eski başkanı, yetkililerin bunu araştırmaya devam ettiklerini aktardı. Pentagon'un FLIR1 adı verilen görüntüler hakkında yeni açıklamalar yapması bekleniyor.

Obama konuşmasında, "Tam olarak nasıl hareket ettiklerini ve yönlerini bilmiyoruz. Kolay açıklanabilir bir rotaları da yok. Tahminimce insanlar halen bu işin araştırılmasına oldukça önem veriyor. Ama bugün size söyleyebilecek başka bir şeyim yok." ifadelerini kullandı.





ABD donanması, FLIR1 adını verdiği yukarıdaki görüntüleri 2015 yılında kaydetti. Kaydedilen görüntülerde, bir cisimin gökyüzünde hareket ettiği görülüyor.

Atlantik Okyanusu'nun 35 bin feet yukarısında üçgen şeklinde bir obje Pentagon tarafından tanımlanamayan uçan nesne olarak kayıtlara geçmişti.

Nesneyi görüntüleyen pilotun Pentagon raporunda yer alan ifadesinde, cismin takip edilemeyecek bir hızda gözden kaybolduğu bilgisine yer verilmişti.

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ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, UFO'lar üzerinde yapılan çalışmalar ve elde edilen bulguları, geçtiğimiz yıl 6 ayda bir kamuoyu ile paylaşacaklarını açıklamıştı.